Вели слежку и устраивали «акции запугивания»: Девять человек вымогали 10 миллионов у жителя Ростовской области

Приговор вынесли в Батайском городском суде. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области девять человек получили длительные сроки за вымогательство 10 млн рублей у жителя Батайска. По версии следствия, сообщники угрожали не только самому батайчанину, но и его семье. Детали этой истории рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Девять человек получили длительные сроки. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Преследовали и угрожали

Преступники преследовали мужчину и его родственников. При этом они могли устраивать целые «акции запугивания».

- Члены преступной группы регулярно вели слежку за людьми и их домами. Угрожали по телефонам и в мессенджерах, - рассказали в региональном УФСБ. - Сообщников задержали в ноябре 2023 года в момент, когда они приехали к пострадавшим за деньгами.

Силовики задержали преступников с поличным. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Получили сроки за вымогательство

После задержания следователи МВД завели дело по статье «Вымогательство» (ч.3 ст.163 УК РФ). Позже преступная группа предстала в Батайском городском суде. К ответственности привлекли всех участников дела.

Лидера преступной группы приговорили к двенадцати годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Такое же наказание назначили еще одному человеку.

Шестеро задержанных получили по десять лет колонии строгого режима. Кроме того, им назначили штрафы по 300 тысяч рублей. Один из участников преступной группы получил меньше остальных - 8 лет строго режима и штраф в 100 тысяч рублей.

Отметим, приговор в силу еще не вступил, и его могут обжаловать.

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