Шесть кооперативов обманули жителей Ростовской области на 818 млн рублей

Деятельность финансовой пирамиды расследуют следователи МВД. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Шесть кредитных потребительских кооперативов обманули вкладчиков в Ростовской области на 818 млн рублей. Деятельность финансовой пирамиды расследуют следователи МВД.

Деталями громкого уголовного дела поделилась начальник ГСУ МВД России по Ростовской области.

Следствие по факту хищения начали в феврале 2026 года. Тогда выяснилось, что около десяти лет жители Дона, Волгоградской области и Краснодарского края верили липовым «финансистам», обещавшим высокие проценты по вкладам.

Сначала людям выплачивали проценты за счет денег от новых вкладчиков, но при этом параллельно выводили средства с помощью фиктивных договоров займа на сотрудников кооперативов и их родственников.

Махинации создавали видимость законности и стабильности, но «финансовый пузырь» лопнул, когда приток новых вкладчиков снизился.

- Объем следственных действий превысил 20 томов уголовного дела, потерпевшими признали 820 граждан, но их круг может быть шире. Подтвержден ущерб на сумму свыше 818 млн рублей. К уголовной ответственности привлекли 11 человек, - сообщила представитель МВД.

Пострадавшим от кредитных потребительских кооперативов жителям дона, если они еще не подали заявления, следует обратиться в ближайшие отделы полиции.

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