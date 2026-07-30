В Ростове учредителя фирмы будут судить за коммерческий подкуп в 600 тыс. рублей

Следствие завершено, теперь дело рассмотрит суд. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону учредитель рыболовной компании предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе в 600 тысяч рублей (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СК СК России по Ростовской области.

По данным следствия, мужчина представлял интересы своей фирмы на открытых торгах в соседнем регионе. Он предложил другому участнику аукциона не повышать ставки и обеспечить ему победу. В качестве вознаграждения учредитель обещал выплатить указанную сумму.

После перевода 200 тысяч рублей нарушителя торгов задержали сотрудники УФСБ. Следственный отдел уже завершил расследование. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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