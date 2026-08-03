Люди заметили на детской площадке: В Ростове шестилетний малыш один гулял на улице посреди ночи

Малыш ушел из дома, пока спал старший брат. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове шестилетний мальчик ушел ночью из дома и бродил по улицам, пока его не заметили неравнодушные люди. Подробности «КП-Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

Пока мама работала

ЧП случилось в субботу ночью в Северном жилом массиве Ростова. Около двух часов жильцы многоэтажки увидели на детской площадке маленького ребенка, который гулял совершенно один. Люди сообщили об этом в полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли по адресу и обнаружили во дворе шестилетнего мальчика. Они доставили его в отдел полиции, чтобы выяснить, чей это ребенок и как он оказался ночью на улице без взрослых.

Позже выяснилось, что мама мальчика была на работе, на суточной смене. Младшего сына она оставила под присмотром старшего. Когда брат уснул, дошколенок вышел из квартиры и отправился гулять в соседний двор. Там его и заметили неравнодушные жильцы.

Ребенка заметили жильцы дома. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спохватился утром

Старший сын заметил исчезновение братишки только утром и сразу же позвонил матери. А вскоре с женщиной связались и сотрудники полиции. Они сообщили, что ребенок найден и находится в безопасности.

- В настоящее время несовершеннолетний передан законному представителю, его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КРФ об АП «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы направлены на рассмотрение в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Ворошиловского района, - прокомментировали произошедшее в пресс-службе донского главка МВД.

Кроме того, с семьей провели профилактическую беседу и просили не оставлять детей без присмотра, особенно ночью.

Полиция вернула ребенка матери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А вот был случай

Напомним, что 2 июня в Ростове пропал 11-летний мальчик. ЧП случилось в Октябрьском районе Ростова. После полудня ребенок ушел гулять с щенком и не вернулся. Последний раз его видели на улице в тот же день в 19 часов. Полиция начала розыски ребенка, а 4 июня правоохранители сообщили о том, что мальчик нашелся. Угрозы для его здоровья нет.

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