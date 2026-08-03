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Общество3 августа 2026 15:14

Погибли двое детей из Шахт: Среди жертв и пострадавших при атаке БПЛА на Геленджик оказались жители Ростовской области

При атаке БПЛА на Архипо-Осиповку погибли двое детей из Ростовской области
Екатерина РУДЕНКО
В результате вражеской атаки БПЛА погибли шесть человек, из них трое - дети.

В результате вражеской атаки БПЛА погибли шесть человек, из них трое - дети.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Среди жертв и пострадавших при атаке БПЛА на село Архипо-Осиповка, недалеко от Геленджика, - жители Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

- Большая трагедия произошла сегодня в Краснодарском крае. В результате вражеской атаки БПЛА погибли шесть человек, из них трое — дети. Двое малышей — из города Шахты, — написал глава региона в своем канале.

Информация о взрослых уточняется. Среди пострадавших, по словам губернатора, также есть жители Дона.

- Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим, — прокомментировал Юрий Борисович. — Ростовская область скорбит по жертвам сегодняшних атак. Разделяем боль тяжелой утраты.

Всего при атаке пострадали около 40 человек.

Всего при атаке пострадали около 40 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, всего при атаке пострадали около 40 человек. Семнадцать из них доставили в больницы Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

По словам Вениамина Кондратьева, на месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Всем пострадавшим и семьям погибших окажут необходимую поддержку.

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