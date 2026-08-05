Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 5 августа 2026 в Ростове загорелась АЗС. Об этом рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин. Пострадали машины. Полиция ведет розыск виновного. Рассказываем, что известно о пожаре 5 августа 2026 в Ростове, в результате которого загорелась АЗС и автомобили.
Видео: ГУ МВД России по РО
Сообщение о ЧП появилось в МАХ-канале главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина в 02:40:
- В результате нарушения требований пожарной безопасности, в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей.
По данным ГУ МВД России по РО, на месте пожара продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.
- Полицейскими выставлено оцепление, обеспечивается безопасность и свободный проезд спецтехники МЧС, - озвучили в ведомстве.
Как рассказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, на место возгорания АЗС выехали пожарные.
- Экстренными службами ведется реагирование, - сообщил мэр.
По его словам, информация о пострадавших автомобилях уточняется.
После появления сообщения о том, что загорелась АЗС в Ростове, полиция распространила ориентировку о поиске 44-летнего жителя Запорожской области.
- Подозреваемый осуществил заправку емкостей, находившихся в автомобиле, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - После чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества.
Полиция ищет мужчину и просит позвонить, если вы что-то знаете о местонахождении уроженца Мелитополя Алексея Рыжикова, по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.
Точное количество автомобилей, которое пострадало из-за загорания АЗС в Ростове-на-Дону еще будет уточняться. Очевидцы рассказывают, что после заправки авто и возгорания емкости в транспортном средстве мужчина якобы заехал в ближайшие дворы, где и оставил объятую пламенем машину. По некоторым данным, пострадало не менее двух десятков машин.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Владельцам пострадавших авто из-за того, что загорелась АЗС в Ростове, еще предстоит подсчитать ущерб, который, вероятно, будет очень значительным. О возгорании жилых домов сообщения не поступали.
Появилось официальное видео последствий пожара на АЗС в Ростове 5 августа 2026. Его обнародовали в ГУ МВД России по РО. На месте работают экстренные службы. Кроме того, в полиции распространили ориентировку предполагаемого виновника ЧП.
В настоящее время мужчина скрылся от правоохранительных органов. Его сейчас ищут. И простят звонить по номерам в полицию: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
Пластик, насос и 4,5 тонны: Как в хуторе под Ростовом работала домашняя АЗС