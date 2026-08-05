В Ростове 5 августа произошел сильный пожар на АЗС, пострадали автомобили. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа 2026 в Ростове загорелась АЗС. Об этом рассказал глава Донской столицы Александр Скрябин. Пострадали машины. Полиция ведет розыск виновного. Рассказываем, что известно о пожаре 5 августа 2026 в Ростове, в результате которого загорелась АЗС и автомобили.

В Ростове загорелась АЗС и автомобили 5 августа 2026 Видео: ГУ МВД России по РО

Загорелась АЗС в Ростове 5 августа 2026: что случилось

Сообщение о ЧП появилось в МАХ-канале главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина в 02:40:

- В результате нарушения требований пожарной безопасности, в Северном жилом массиве города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей.

По данным ГУ МВД России по РО, на месте пожара продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.

- Полицейскими выставлено оцепление, обеспечивается безопасность и свободный проезд спецтехники МЧС, - озвучили в ведомстве.

Загорелась АЗС в Ростове 5 августа 2026: сколько машин пострадало

Как рассказал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин, на место возгорания АЗС выехали пожарные.

- Экстренными службами ведется реагирование, - сообщил мэр.

По его словам, информация о пострадавших автомобилях уточняется.

Загорелась АЗС в Ростове 5 августа 2026: кто виноват

После появления сообщения о том, что загорелась АЗС в Ростове, полиция распространила ориентировку о поиске 44-летнего жителя Запорожской области.

- Подозреваемый осуществил заправку емкостей, находившихся в автомобиле, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - После чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества.

Полиция проводила рейды на АЗС, чтобы проверить как торговали топливом. Фото: главк донской полиции.

Полиция ищет мужчину и просит позвонить, если вы что-то знаете о местонахождении уроженца Мелитополя Алексея Рыжикова, по телефонам: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

Загорелась АЗС в Ростове 5 августа 2026: ущерб и пострадавшие

Точное количество автомобилей, которое пострадало из-за загорания АЗС в Ростове-на-Дону еще будет уточняться. Очевидцы рассказывают, что после заправки авто и возгорания емкости в транспортном средстве мужчина якобы заехал в ближайшие дворы, где и оставил объятую пламенем машину. По некоторым данным, пострадало не менее двух десятков машин.

В одном из спальных районов города зафиксировано загорание АЗС и припаркованных автомобилей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Владельцам пострадавших авто из-за того, что загорелась АЗС в Ростове, еще предстоит подсчитать ущерб, который, вероятно, будет очень значительным. О возгорании жилых домов сообщения не поступали.

Загорелась АЗС в Ростове 5 августа 2026: фото и видео

Появилось официальное видео последствий пожара на АЗС в Ростове 5 августа 2026. Его обнародовали в ГУ МВД России по РО. На месте работают экстренные службы. Кроме того, в полиции распространили ориентировку предполагаемого виновника ЧП.

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении преступления. Фото: ГУ МВД России по РО.

В настоящее время мужчина скрылся от правоохранительных органов. Его сейчас ищут. И простят звонить по номерам в полицию: 02 (102) или 8 (495) 667-72-14.

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