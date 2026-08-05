«Мы тут все в шоке!»: Что сейчас происходит на месте пожара на АЗС в Ростове 5 августа у многоэтажки

Появились фото и видео с места пожаров в Ростове на Северном. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа в Ростове-на-Дону произошел пожар на автозаправочной станции. Возгорание было зафиксировано в Северном жилом массиве. От огня пострадали и припаркованный автомобили. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» сейчас находится на месте происшествия и докладывает обстановку. Публикуем фото и видео с места пожара на АЗС в Ростове 5 августа.

Момент пожара, уничтожившего 21 авто попал на видео. Видео: читатели «КП-Ростов»

Два пожара за одну ночь

По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло на АЗС по адресу Королева, 19/1. Сообщение поступило в 01:04. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Спасатели справились с огнем за 36 минут, к 01:40.

Возгорание произошло на АЗС. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– Привлекались четыре единицы техники, 16 человек личного состава. Пострадавших не зафиксировано, – уточнили в ведомстве.

Также стало известно и о втором возгорании рядом - на проспекте Космонавтов, 41/3. Оно произошло во дворах жилых домов в то же время. Огонь охватил площадь 250 квадратных метров. Известно, что там горели 21 автомобиль и здание.

Корреспондент «КП-Ростов» сейчас находится на месте происшествия. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– Пожар удалось ликвидировать к 02:42. На месте работали восемь единиц техники. Информации о пострадавших нет, - уточнили в экстренном ведомстве.

Сгорело 21 авто, территорию оцепили

Как сообщает корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» с места событий, на месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции и экстренные службы. Они оцепили территорию, обеспечивая безопасность и свободный проезд спецтехники.

Растерянные люди осматривают то, что осталось от машин. В некоторых обгоревших авто все еще срабатывает сигнализация.

- Мы тут все в шоке! - не скрывают свои эмоции владельцы машин.

Обстановка во дворе дома, где сгорели машины. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

– Во дворе дома на Космонавтов стоят обугленные остатки 21 автомобиля. Сама АЗС серьезно повреждена.

Территорию оцепили. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Добавим, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. Ведется розыск подозреваемого, который, по версии следствия, заправил емкости в автомобиле, после чего покинул его, не убедившись в безопасности, что и привело к пожару.

АЛЛО!

Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам 02 (102) или 8 (495) 667-72-14. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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