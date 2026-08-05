«Новые люди» подготовят для ростовских рестораторов пошаговую инструкцию по открытию летних веранд

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

На круглом столе, посвященном проблемам общепита и развитию Пушкинской, за одним столом собрались представители администрации, Торгово-промышленной палаты, блогерского сообщества, общественники и сами предприниматели. Обсуждались летние веранды, сезонные сложности, правила размещения, дизайн-код города, стихийную торговлю на улицах, взаимодействие бизнеса с городом и дальнейшее развитие Пушкинской как главной гастрономической улицы Ростова.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Одним из ключевых вопросов стала сама процедура открытия летней веранды. На практике для предпринимателя она нередко превращается в сложный маршрут из документов, согласований, требований и сроков. При этом бизнесу не всегда понятно, с чего начинать, какие документы готовить и в какой последовательности проходить весь процесс.

Юристы партии уже приступили к подготовке методички. Ее задача - собрать весь путь в одном понятном документе. По мнению «Новых людей», город должен не создавать дополнительные препятствия для добросовестного бизнеса, а помогать ему работать по понятным правилам.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

- Ростов - город с сильной гастрономической культурой. Я вообще считаю его гастрономической столицей Юга, если не всей России. И если мы хотим, чтобы эта культура развивалась, бизнесу нужно помогать всеми возможными способами, - заявил лидер фракции «Новые люди» в Ростовской-на-Дону городской Думе Александр Чухлебов. - Сегодня предприниматель задает простой вопрос: что мне нужно сделать, чтобы законно открыть летнюю веранду? А в ответ получает целый квест из документов и согласований. Мы не предлагаем отменять требования. Мы хотим сделать их понятными. Поэтому наши юристы готовят пошаговую методичку, чтобы у предпринимателя перед глазами был нормальный маршрут: что делать, куда идти и какие документы собирать. Чем проще и понятнее бизнесу будет работать с городом, тем больше в Ростове будет живых улиц, хороших заведений и красивых летних веранд.