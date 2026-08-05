«Может случиться с любой тарой, которая не заземлена»: Эксперт выдвинул предполагаемые версии крупного пожара на АЗС

После пожара от заправки практически ничего не осталось. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа житель Запорожья устроил в Ростове два крупных пожара: сначала на АЗС, потом во дворе многоквартирного дома. Виновника ЧП задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело. Но из-за чего мог случиться пожар? За ответом на этот вопрос «КП-Ростов-на-Дону» обратилась к эксперту.

Пожар случился после того, как мужчина набрал топливо в емкости. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Бросил загоревшийся микроавтобус

Напомним предысторию: в ночь на 5 августа мужчина приехал на ростовскую АЗС, чтобы заправить емкости топливом и перепродать в Мелитополе. Однако тара загорелась прямо в автомобиле. Водитель пытался потушить пламя, но не справился — выбросил из машины куб и уехал. После этого завернул во двор многоэтажки в надежде справиться с пожаром в машине. Однако это ему тоже не удалось — в итоге он просто убежал.

От полыхающего микроавтобуса по цепочке загорелись припаркованные во дворе машины — всего двадцать один автомобиль! Пламя перекинулось на здание, в котором находился пункт выдачи товаров, от высокой температуры в жилом доме потрескались окна и в квартиры повалил черный дым. Люди в панике выбегали на улицу и попадали в настоящий огненный «апокалипсис».

К месту ЧП прибыли пожарные. Они около двух часов тушили огонь на площади 250 квадратных метров. После этого была развернута мобильная приемная полиции для пострадавших автовладельцев. Правоохранители принимали у людей заявления и обещали помочь восстановить сгоревшие документы на машины. На месте ЧП начала работу специализированная следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

Виновник ЧП пытался потушить пламя, но не смог. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Версий много

Подчеркнем: точные обстоятельства происшествия предстоит установить специалистам.

Предполагаемые версии по просьбе нашего издания озвучил начальник технического отдела «Ростовского центра судебных экспертиз» Константин Матвеенко.

- Сейчас любая информация, полученная не от следствия, не может являться достоверной. Однако можно назвать несколько версий развития событий. Одна из них – искра, возникшая от статического электричества. Поток, который идет через шланг бензозаправщика несет в себе положительный и отрицательный заряды. В результате может проскочить искра между пистолетом и емкостью. Это может случиться с любой тарой, которая не заземлена. В автомобиле эта проблема решена за счет материала бака и приемной горловины. Между ними стоит еще дюритное соединение. Дюрит из резины, - объяснил специалист.

Вторая версия: проходящий мимо человек мог ради забавы или даже случайно бросить горящую спичку или зажигалку.

- Версий, на самом деле, очень много. Разбираться будут следственные органы. Действия же водителя, который скинул с машины первый куб и помчался с горящим вторым кубом во двор, заслуживают самой жесткой оценки. О чем он думал?

Во дворе сгорели припаркованные автомобили. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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