«Мне за нее пять лет кредит платить!»: Что говорят ростовчане, которые проснулись от звука взрыва и увидели свои машины в огне

Так выглядит двор многоэтажки, в которой сгорели припаркованные машины. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа 2026 года в Ростове-на-Дону случилось громкое ЧП. В Северном жилом массиве пожар на АЗС уничтожил заправку и больше двадцати машин, припаркованных во дворе ближайших многоэтажных домов.

- Подозреваемый осуществил заправку емкостей, находившихся в автомобиле, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - После чего, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство, что привело к возгоранию и повреждению чужого имущества. Его уже задержали. Возбуждено уголовное дело.

«КП-Ростов-на-Дону» пообщалась с владельцами уничтоженных автомобилей.

От припаркованных машин практически ничего не осталось. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Весь двор был в огне!»

Все началось с того, что 43-летний житель Запорожской области приехал на микроавтобусе на АЗС, чтобы заправить емкости топливом. Однако что-то пошло не так — тара загорелась. Мужчина запаниковал. Как он позже расскажет полицейским, он выбросил одну из емкостей и скрылся. По пути завернул во двор многоэтажки, попытался потушить свой горящий транспорт, но не смог и сбежал, оставив после себя огненный «апокалипсис».

- В час ночи я услышал взрыв, но сначала не понял, что случилось, - рассказал ростовчанин, проживающий в доме на проспекте Космонавтов, 41-а. - Подумал, что это воздушная атака и первым делом спрятал жену и двоих детей в ванну. Потом побежал на улицу — весь двор был в огне! Горели десятки припаркованных автомобилей — мой тоже. Тушить уже было бесполезно!

Видео: Предоставлено читателями.

Его «Land Rover» 2010 года выпуска сгорел полностью.

- Мне за него еще пять лет кредит выплачивать! - сокрушается ростовчанин, но тут же добавляет: главное, что во время ночного пожара никто не пострадал.

«Схватила документы, кота и выскочила на улицу»

- Я проснулась от того, как что-то бахнуло во дворе, выглянула во двор и увидела, как по дороге буквально разливается огонь! Схватила документы, кота и выскочила на улицу, - рассказала живущая в том же доме ростовчанка.

Ее «Mazda» пострадала меньше остальных машин — от огня расплавился только передний бампер.

Председатель дома 41-б на проспекте Космонавтов вспоминает, что услышала во дворе крики:

- Какой-то мужчина громко и нецензурно ругался. Потом раздался звук падения, а спустя полторы минуты — взрыв. Загорелось сухое дерево — потом по цепочке припаркованные во дворе машины.

Ночью люди услышали хлопки и увидели горящие машины. Фото: Читатель КП

«Бегите с квартир!»

Проснувшиеся жильцы позвонили в службу «112», а потом стали будить остальных — писали в общедомовые чаты и стучали в двери с криком: «Бегите с квартир!». От пламени часть стекол на окнах потрескались, в квартиры повалил черный дым...

- Дышать было нечем, комнаты покрылись копотью, а мой белый кот стал черным от сажи! - рассказала ростовчанка.

Часть жильцов пыталась тушить машины из шланга, но это была капля в огненном море. По словам людей, первыми к месту ЧП прибыли полицейские. Они успокаивали жильцов и уводили в безопасное место. Следом приехали пожарные и начали тушить машины и расположенное напротив жилого дома здание — в нем находился пункт выдачи товаров.

Кладбище автомобилей

Сегодня места ЧП выглядят страшно: заправка выгорела практически полностью, а двор многоэтажки напоминает кладбище автомобилей, от которых остались почерневшие обугленные «скелеты».

Когда в одном из этих «мертвецов» неожиданно сработала сигнализация, все люди во дворе невольно вздрогнули...

От огня пострадал многоэтажный дом. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, сообщение о возгорании АСЗ на проспкете Королева 19/1 поступило в 1 час 4 минуты. Пожар на площади 150 квадратных метров тушили 16 человек личного состава на четырех единицах техники.

Примерно в то же время поступило сообщение о пожаре на проспекте Космонавтов 41/3.

- Общая площадь возгорания составила 250 квадратных метров: горели 21 автомобиль и здание, - добавили в экстренном ведомстве. - Для ликвидации ЧП привлекались восемь единиц техники. Возгорание было ликвидирован в 2 часа 42 минуты. Информация о пострадавших не поступала.

Возбуждено уголовное дело

Тем временем, по факту пожара в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону 5 августа 2026 года было возбуждено уголовное дело. Полицейские установили, что на территории автозаправочной станции произошло возгорание емкостей с топливом, находившихся в фургоне автомобиля «Форд Транзит». После этого водитель перегнал горящее транспортное средство во двор, где пламя перекинулось на припаркованые автомобили.

Видео: МВД РО.

Подозреваемый в совершении преступления задержан оперативниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции.

- По факту масштабного возгорания в Ворошиловском районе города Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении пресс-службы донского главка МВД, - по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом».

Мужчина приехал во двор с заправки на микроавтобусе, а потом бросил его. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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