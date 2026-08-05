Подозреваемого задержали и доставили в отдел. Фото: Мария Гиченко, ГУ МВД по Ростовской области

В Северном микрорайоне Ростова в ночь на среду произошло ЧП: загорелась территория заправки, а после вспыхнули машины и здание во дворе близлежащей многоэтажки. В произошедшем заподозрили одного человека — его уже задержали. «КП-Ростов-на-Дону» собрала последние новости о пожаре на АЗС в Ростове 5 августа.

Последние новости о пожаре на АЗС в Ростове 5 августа: что случилось

Пожар на АЗС на проспекте Королева произошел около часа ночи 5 августа. Для тушения привлекли 16 спасателей и четыре единицы техники. Возгорание было потушено на площади 150 квадратных метров.

Почти одновременно вспыхнул пожар во дворе близлежащей многоэтажки на проспекте Космонавтов. В результате пострадали 21 автомобиль и здание — всего огонь успел охватить 250 квадратных метров.

В результате пожара пострадал 21 автомобиль Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Почти сразу появился подозреваемый — 43-летний житель Запорожской области. По версии правоохранителей, на территории АЗС в Ростове загорелись емкости с топливом, находившиеся в фургоне «Форд Транзит». После этого водитель перегнал автомобиль во двор многоэтажки. Пламя быстро перекинулось на припаркованные здесь автомобили.

Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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Подозреваемого быстро задержали. Мужчина сразу во всем сознался и попытался объяснить, как загорелись авто и территория АЗС. По его словам, он приехал на ростовскую заправку, чтобы купить бензин для перепродажи у себя на родине.

- Заправлялся и вспыхнул в машине на заправке. Пытался тушить. Выкинул куб первый. Пытался отъехать, второй загорелся. Заехал во двор, пытался потушить, но пламя уже было большое, — рассказывает он на видео задержания.

Видео: МВД РО.

Мужчину доставили в отдел, с ним проводят необходимые следственные действия.

Пострадавшие в результате пожара на АЗС в Ростове 5 августа

К счастью, физически в результате пожара никто не пострадал. Однако у многих сгорели автомобили и другое имущество.

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Полицейские оцепили место происшествия. Во дворе дома сейчас действует мобильная приемная МВД для помощи пострадавшим. Сотрудники принимают заявления и помогают быстро восстановить сгоревшие документы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом». Работает специализированная следственно-оперативная группа, которую возглавляет врио начальника Главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области.

На месте работает мобильная приемная полиции. Фото: ГУ МВД по Ростовской области

- Группой проводится комплекс необходимых процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося, — сообщили в полиции.

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