В ночь на 5 августа в Ростове произошел масштабный пожар. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа в Ростове произошел сильный пожар. По предварительным данным, огонь в считанные минуты уничтожил АЗС и 21 автомобиль в соседнем дворе. Водитель сбежал, но уже через несколько часов полиция его нашла.

В распоряжении «КП — Ростов-на-Дону» появилось видео задержания подозреваемого, на котором он рассказал - как все случилось.

Ночной пожар на АЗС 5 августа 2026: что говорит задержанный

На кадрах сотрудники Главного Управления МВД России по Ростовской области ведут к служебной машине 43-летнего мужчину. Тот не стал отпираться и на камеру рассказал, как все случилось.

- Я хотел купить бензин с целью перепродажи в Запорожской области, — признается задержанный житель Мелитополя. — Приехал заправляться, и тут машина вспыхнула. Выкинул куб первый, второй - загорелся. Я просто заехал во двор. Хотел остановиться потушить, но пламя уже было большое.

Видео: МВД РО.

Ночной пожар на АЗС 5 августа 2026: как все произошло

Напомним, все началось около часа ночи 5 августа 2026 года на улице Королева, что в спальном микрорайоне Ростова-на-Дону - Северном жилом массиве.

Напомним, все началось около часа ночи на улице Королева. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пламя охватило порядка 150 квадратных метров АЗС. По словам мужчины, пытаясь отогнать пылающую машину от заправочных колонок, водитель рванул на своем Ford Transit в ближайший двор на улице Космонавтов. Там стоят многоэтажные дома, а у подъездов - десятки машин.

В итоге, огонь перекинулся на припаркованные авто. По данным ГУ МЧС России по Ростовской области, выгорело 250 квадратов. По предварительным данным, сгорела 21 машина, а также серьезно пострадал фасад жилого дома.

Видимо, испугавшись последствий, водитель бросил машину и скрылся. Он был объявлен в розыск.

Ночной пожар на АЗС 5 августа 2026: помощь пострадавшим

Около пяти утра в Главном Управлении МВД России по Ростовской области распространили ориентировку с фото мужчины, и почти сразу же он был задержан.

Сейчас на месте происшествия донской главк развернул мобильную приемную. Полицейские прямо во дворе помогают пострадавшим написать заявления и быстро восстановить сгоревшие паспорта и документы на машины.

Мужчина приехал, чтобы заправиться. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как стало известно «КП — Ростов-на-Дону», что пока за помощью обратилась семь автовладельцев: пять из них - по вопросам утилизации, а также два - для восстановления водительских удостоверений.

Там же на месте работают следователи — они устанавливают все детали ночной трагедии.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

Видео: Предоставлено читателями.

Читайте также

Что сейчас происходит на месте пожара АЗС в Ростове 5 августа 2026

Загорелась АЗС и автомобили: Что известно о сильном пожаре в Ростове 5 августа 2026