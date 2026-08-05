Пожар вспыхнул на проспекте Королева в Ростове 5 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на 5 августа на Северном в Ростове-на-Дону произошел пожар, после которого пострадали 21 машина и вход в здание.
По информации МЧС, около часа ночи пожарных вызывали на два адреса, в том числе на Королева, 19/1. Предварительно, пострадавших нет.
Подозреваемого, который может быть причастен к произошедшему, установили. В полиции предполагают, что житель Мелитополя заправил емкости на заправке, но не проследил за безопасностью. В итоге произошло возгорание.
После случившегося на месте происшествия выставили оцепление и развернули мобильную приемную полиции для пострадавших. Работают представители ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
Читайте также
В МЧС прокомментировали утреннее происшествие на улице Содружества в Ростове
Происшествие на Содружества в Ростове: официально подтвердили пожар, но не хлопок газа (подробности)