Пожар вспыхнул на проспекте Королева в Ростове 5 августа

Возгорания зафиксировали на Королева и Космонавтов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа на Северном в Ростове-на-Дону произошел пожар, после которого пострадали 21 машина и вход в здание.

По информации МЧС, около часа ночи пожарных вызывали на два адреса, в том числе на Королева, 19/1. Предварительно, пострадавших нет.

Подозреваемого, который может быть причастен к произошедшему, установили. В полиции предполагают, что житель Мелитополя заправил емкости на заправке, но не проследил за безопасностью. В итоге произошло возгорание.

После случившегося на месте происшествия выставили оцепление и развернули мобильную приемную полиции для пострадавших. Работают представители ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области.

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