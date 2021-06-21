Братья-колясочники из хутора в Ростовской области снимают тиктоки и собирают миллионы просмотров

Анвар выбирал имя щенку вместе с подписчиками. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

Год назад по совету знакомой Анвар Бейбалаев решил познакомиться поближе с молодежным видеосообществом «Тикток» и стать с ним на «ты». На дворе - безмятежное лето: двоюродные братья и сестры на каникулах, вот и решили всей гурьбой побаловаться да поснимать видосики. Теперь они получают миллионы. Правда, только просмотров, а не рублей. О внезапно свалившейся популярности и непростой жизни в инвалидном кресле улыбчивый парень Анвар рассказал журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

ЧИСТО ПО ПРИКОЛУ СТАЛИ МЕСТНЫМИ ЗВЕЗДАМИ

Один из незатейливых роликов вышел очень удачно - выложили его в соцсеть, и понеслась. За полтора месяца «Тикток» Анвара привлек внимание более 35 тысяч подписчиков. Не заставил себя ждать и первый миллион просмотров. Пользователей сети умилило видео, где Анвар ненароком спутал рэпера Элджея с маркой телевизора.

Спустя три месяца ребята собрали уже три миллиона просмотров. А в своем хуторе, Малой Орловке, Бейбалаевы стали местными звездами.

Страница Анвара стала популярна в Тиктоке после видео, где он вместе с братом гоняет по дороге на инвалидных колясках. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.

- Многие из хутора, когда видели нас в «Тиктоке», хвалили и говорили, что все круто. Бывало, что ребятишки подходили фотографироваться с нами, - улыбается Анвар.

Но когда летние каникулы закончились, «ТикТок» сошел на нет. Детишки разъехались по школам, а Анвару самому снимать ролики было сложно. Но этим летом ребята вновь ворвутся в китайскую соцсеть и постараются покорить сердца всей Ростовской области.

Быстрый рост популярности воодушевил нового блогера на гонку по подписчикам с самой королевой «Тиктока» - Диной Саевой. На тот момент у девушки было 13,2 миллиона поклонников. Сначала парень написал сообщение обладательнице одного из самых популярных аккаунтов, но та даже не прочла его.

«ОБОГНАЛ» КОРОЛЕВУ «ТИКТОКА» ПО ПОДПИСЧИКАМ

- Я искренне верил в чудо, что догоню Дину, и она заметит меня. Я реально написал ей, но она просто-напросто не заметила мое сообщение. Но это из-за понятных причин - ей же пишут сотни тысяч человек, - рассказывает парень.

Закончилась эта история тем, что Бейбалаев вышел победителем в этой борьбе за подписчиков. Он даже посвятил этому видео: на экране у королевы «Тиктока» было 13,2 млн подписчиков, а у Анвара — 13,8! Правда, тысяч. Парень смеется, что обогнал звезду, если не смотреть на буквы (М - миллионов и К - тысяч) после цифр.

«Цифры - это главное», - прокомментировали видео юзеры китайской сети, многие даже отметили Саеву, чтобы она заценила старания ростовского тиктокера.

НЕ МОГУТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ

Многие пользователи подмечают, что парень, несмотря на свое незавидное положение, остается позитивным и пытается дарить радость людям. Не каждый здоровый человек может продолжать любить жизнь и радоваться любой мелочи, когда у самого куча проблем. А тут парень на коляске, мечты которого могут и не исполниться, продолжает искать во всем счастье.

Анвар не хочет, чтобы люди его жалели, и всегда оставляет тяготы жизни за кадром.

Парень решил рассказать свою тяжелую историю журналисту «КП - Ростов-на-Дону». Сам Анвар с детства находится в инвалидном кресле: у него мышечная дистрофия и ДЦП. А его младшему брату, который тоже передвигается на коляске, врачи даже не могут поставить диагноз и не знают, чем лечить. Медики думали, что болезнь брата связана с генетикой, но исследование генетических нарушений не показало. Анвар говорит, что, когда мама ждала братика, все думали, что теперь у парня будет помощник. Но оказалось, что у малыша тоже сильный недуг.

ВЕРИТ В ЛУЧШЕЕ

Анвар признается, что последние полгода он не в лучшей форме. Похудел на 11 килограммов, и его нынешний вес - 37 килограммов — пугает родителей. Сейчас он увлекся чтением книг — собирает свою библиотеку. Парень рассказывает, что иногда его одолевает уныние: ведь многим его мечтам об обычной жизни не суждено сбыться. Но тут же спрашивает подписчиков: «Если и у других мечты часто не сбываются, может, дело не в здоровье?» Анвар старается избавиться от грустных мыслей и верить в лучшее, чего желает и своим подписчикам.

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