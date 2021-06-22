Увольнение и даже тюрьма: от чего спасут новомодные поп-иты и симпл-димплы

Ростовские психологи по пупыркам разобрали модные антистресс-игрушки. Фото: архив "КП".

С мая социальные сети взорвали пестрые силиконовые игрушки-антисресс - поп-иты и симплы-димплы. Внешне они напоминают пузырчатую пленку для упаковки хрупких предметов. Фурор трендовая безделица произвела в молодежной социальной сети - «ТикТок». Видео с этими пупырками набирают миллионы лайков, сотни репостов и комментариев. А просмотры с одноименными хэштегами зашкаливают за биллион!

Грешат позалипать в новомодные развлечения не только дети и подростки, но и взрослые. А цены на них доходят до 500 рублей за штуку. Кажется, мир сошел с ума...

СПАСЕТ ДАЖЕ ОТ ТЮРЬМЫ

Исследователи из Политехнического института Нью-Йоркского университета Майкл Карлески и Кэтрин Исбистер попросили людей со всего мира прислать фото вещей, с которыми они играют на рабочем месте. Проанализировав результаты, ученые пришли к выводу, что игрушки-антистресс хорошо влияют на человека, потому что они совершенно бессмысленны.

Ростовский психолог, Наталья Богатырева, утверждает, что новомодные поп-иты и симплы-димплы могут даже спасти работника от увольнения.

- Человек обрабатывает несколько противоречащих друг другу импульсов через действия. Их мы не можем удовлетворить социально приемлемым способом. Например, невозможно выбежать из офиса с громким криком и при этом схватить босса за горло, иначе будут юридические последствия. Поэтому нам надо что-то, что поможет преодолеть такие нежелательные порывы. И в дело вступают скрепки, ручки, игрушки-антистресс. С ними мы можем обращаться как угодно, пока не снимем напряжение и снова не сможем нормально работать, - говорит Наталья.

По мнению специалистов, если вовремя снять стресс с помощью того же поп-ита, можно избежать конфликта на работе. Фото: архив "КП"

ДЕЛО НЕ В ИГРУШКАХ, А В ВОСПИТАНИИ

Народ «Тиктока» очень изобретательный. Есть те, кто играет в поп-ит на скорость. Суть игры заключается в следующем: для игры необходимо минимум два человека. Кто больше пупырок нажмет за установленное время, тот и победил.

Но многие уже используют трендовые пупырки не по назначению. Кто-то нашел им применение в кулинарии. Одни используют поп-иты как формочку для шоколада, другие делают торты в форме этих игрушек. Некоторые умники ставят эксперименты на симплах-димплах, засовывая их в блендер и пытаясь измельчить. А особо предприимчивые выпускают песни. Так под песню Бэтси и Matthieu Chedid& «Симпл-димпл поп-ит сквиш» снято более 370 тысяч видео. Причем снимают не только дети, но и взрослые, и звезды.

МНЕНИЕ МАМЫ

Так стоит покупать ребенку поп-ит, если он слезно просит? Своим мнением по этому поводу поделилась многодетная мама из Ростова-на-Дону Оксана Тарасова.

- Здесь дело не в игрушках. Тут дело в воспитании. Если у ребенка есть какая-то зависимость, в том числе от игрушек, от постоянного их пополнения, это говорит о том, что воспитание поставлено неправильно, упущена родительская узда. Ребенку неважно, какой игрушкой играть, а важно то, как ведет себя родитель с ним. Не будет этих игрушек - будут другие. Ребенку, у которого хороший контакт с родителями, нет надобности убивать время с этими игрушками и нервно относиться к ним.

У моих детей есть эти пупырки. Но они с ними абсолютно не засиживаются. После покупки они поиграли в эту игрушку не больше 15 минут. Потом она просто стала валяться, и никому не стала нужной, - говорит Оксана.

Если увлечение антистресс-игрушками чересчур навязчивое, есть повод поработать с мышлением, - считает психолог. Фото: Радио КП.

БЛИСТЕРЫ ОТ ТАБЛЕТОК ТОЖЕ СОЙДУТ

А что делать, если нет лишних 500 рублей на игрушку? Выход есть. Наблюдательные пользователи социальных сетей смогли разглядеть новомодные антистрессы в окружающих предметах. Например, коробка из-под куриных яиц по своей форме напоминает поп-ит. А надувшийся пакет просроченного молока похож на симпл-димпл. Только в попытках успокоиться таким самодельным антистрессом придется оттирать от молочных потеков всю кухню. Как вариант, пупырку можно сделать из бумаги и фольги - в «Тиктоке» полно обучающих видео.

А если и здоровье постоянно подводит, и с деньгами туго, то можно продавать блистеры от таблеток, выдавая их за поп-ит. И это — не бред: в сети уже есть такие предложения на различных досках объявлений. Люди разрезают блистер на несколько частей и продают от 150 рублей за штуку.

Прежде чем купить популярную игрушку, внимательно осмотрите ее, чтобы она была безопасна в плане качества материала.

НАДО РАБОТАТЬ НАД МЫШЛЕНИЕМ

Если вы считаете, что детские игрушки не для вас, то есть несколько успокоительных техник от ростовского психолога, действующего члена Ассоциации Когнитивно-поведенческой психотерапии Анны Полторак.

- Для того, чтобы успокоиться, можно использовать техники майндфулнесс. Например, остановиться, переключить внимание на свое дыхание или на то, что происходит вокруг. Также эффективным считается техника мышечной релаксации по Джекобсону. Это поможет справиться с беспокойством. Но для стойких положительных результатов, конечно, необходимо работать со своим мышлением, - советует психолог.

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