«И на аккордеоне могу!»: 90-летний терапевт из Ростовской области не устает на работе, копается в огороде и читает «Комсомолку»

Виктория Алесандровна трудилась еще в те годы, когда рентгены были в новинку. Фото: из личного архива героя публикации.

День медика — 2021 в воскресенье отметили около 52,5 тысячи врачей, медсестер и санитаров Ростовской области. А один доктор до сих пор принимает поздравления. Виктории Александровне Мелиховой в день медработника исполнилось 90 (!) лет. Терапевт из поселка Матвеев Курган с 66-летним стажем, жизнерадостная женщина рассказала журналистам «КП — Ростов-на-Дону», что такое быть врачом на самом деле.

«МЫ И НЕ ЗНАЛИ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА»

Виктория Александровна Мелихова - потомственный врач, она даже родилась во время медицинского приема, когда ее мама лечила пациентов. Отец тоже был врачом и возглавлял больницу.

- Мои родители окончили Киевский мединститут с разницей в один год. Отец приехал на практику в Таганрогскую больницу, а потом он возглавил Анастасиевскую районную больницу. - рассказывает Виктория Александровна.

В 1941 году в беззаботное детство нашей героини ворвалась Великая Отечественная война. Вика вместе с братом и матерью застали нападение немецких войск в Крыму.

- Мы войну встретили в детском лагере «Артек»

21 июня мы с мамой и братом приехали в Ялту: мы — в лагерь, а мама — отдельно отдыхать. Она рассказывала, что только зашла в Черном море, как прозвучало объявление срочно явиться в администрацию. Маму тогда мобилизовали в Новочеркасск, а отца мобилизовали еще раньше.

А мы остались в «Артеке» и не знали что идет война. - Делится своими воспоминаниями Мелихова Виктория. Нам раздали теплые костюмы и сказали, что возможно будем спускаться в другое место и там ночевать. Через неделю только сообщили о войне, и я все поняла.

Еще в детские годы будущий врач помогала родителям-докторам лечить пациентов. Фото: из личного архива героя публикации.

С ДЕТСТВА ВИДЕЛА РАНЕНИЯ И БОЛЕЗНИ

Будущему терапевту с детства приходилось видеть работу родителей. И, когда пришли фашисты, юная Виктория уже помогала ухаживать за пациентами.

- Во время оккупации мама оказывала помощь местным жителям и раненым у нас дома. Уже в таком возрасте я видела все осколочные ранения. Тогда и приобщилась к медицине и начала понимать все ее тяготы.

Окончив мединститут, Виктория Александровна приступила к врачебной практике. А в 1966 году пришла работать участковым терапевтом в Матвеево-Курганскую больницу и трудится здесь уже 54 года.

Коронавирусную пандемию также как и остальные медработники Виктория Мелихова встретила на работе. Были случаи когда к ним в больницу поступало по 12 человек с пневмонией в день, но тестов в учреждении еще не было. Но сомнений не было, что это - коронавирус.

За годы продолжительной практики Виктория Александровна успела насмотреться на подобное. Ковид - не единственная пандемия, с которой ей пришлось столкнуться.

- Были вспышки гепатита «Б» , «А», и в те времена мы не могли определять их, не знали, какой это вид болезни и как назначить лечение. Заболевание также сопровождалось большими осложнениями, если вовремя не принять меры.

В 80-е столкнулись с ВИЧ-инфекцией: у нее, к сожалению, нет других методов предотвращения кроме бытовых. Потом сильный грипп H1N1, - вспоминает терапевт с многолетним опытом. - Лучше всякого лечения - профилактика и соблюдение гигиены. Я не сомневаюсь, что и с этой эпидемией справимся, главное - чтобы как можно меньше людей пострадали.

Даже в 90 лет Виктория Александровна не устает на работе. Секретом энергичности делится с читателями "КП - Ростов-на-Дону". Фото - из личного архива героя публикации.

Как рассказывает Виктория Александровна, в профессий приходится сталкиваться и с трагическими случаями, когда врач бессилен и не может помочь пациенту.К ТРАГЕДИЯМ НЕ ПРИВЫКНУТЬ

- Это надолго откладывается в памяти: всегда думаешь, что, если бы обратился человек раньше, может, можно было бы его спасти. Всегда переживаешь об этом и след остается на всю жизнь, - делится тяжелыми мыслями Виктория Александровна.

Но трагедии не ожесточили сердце врача и не отбили желание уже 67-й год приходить в больницу. После стольких лет в медицине Виктория Мелихова по прежнему сохранила желание работать.

- Я считаю, это наша обязанность - лечить людей. Самоотверженно, не думая о почестях и прочем. Врач - это избранная специальность и коль она такая, мы должны трудиться и работать. Это наша профессия, мы выбрали ее, и большая честь - помогать больным, которые продолжают трудиться и говорят нам спасибо, - говорит терапевт.

«Я БЛАГОДАРНА СУДЬБЕ, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ ЕЩЕ ВРЕМЯ»

Врач вспоминает: когда родители-врачи приходили домой в хорошем настроении, дети знали, что папа и мама смогли кому-то помочь, и с малых лет понимали, что это было главной наградой за их непростой труд.

- Очень важно помогать людям - вот такая у меня мотивация. И я благодарна судьбе, что у меня еще есть время, - говорит доктор Мелихова. - Причем на работе не устаю - уже настолько привыкла: здесь работаем, а дома уже расслабляюсь, чтобы набраться сил.

Виктория Мелихова - заядлая огородница и любит сыграть на аккордеоне. Фото: из личного архива героя публикации.

Виктория Александровна рассказывает, что первые мысли о диагнозе пациента приходят уже в тот момент, когда он зашел в кабинет. А подтвердится он или нет — покажут анализы и другие исследования.

- Сейчас, конечно, проще ставить диагнозы. Раньше не было даже рентгена и электрокардиограммы. Помню, как восхищались, когда нам в первый раз показали работу рентгена в 55-м.

«И НА АККОРДЕОНЕ МОГУ!»

Дома Виктория Александровна переключается с работы на увлечения. Играет на аккордеоне, любит почитать прессу и стихи любимых поэтов - Пушкина и Лермонтова.

- Так уж сложилось: когда мы жили в деревне, папа подарил маме рояль. Она играла и нас к этому приобщила. Потом появился аккордеон. А уже когда я работала, даже выезжали с концертами, - вспоминает Виктория Александровна. С «Комсомольской правдой» не расставалась с тех пор как вступила, в комсомол, - она всегда была в нашем доме. Люблю на досуге «толстушку» почитать.

В больнице Виктория Мелихова - не единственный врач с внушительным стажем в Матвеево-Курганской больнице.

- Со мной вместе работает педиатр Валентина Федоровна Терешенко - ей 85 лет. Мы с ней подружки не только по работе: еще у нас есть дачные огородики, и мы там с ней трудимся. Я считаю общение с природой и умеренный физический труд лекарством – то, что нужно человеку.

Оказалось, что свой день рождения Виктория Александровна отмечать не любит. Но мы все равно пожелаем ей здоровья, радости и меньше болезней вокруг.

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