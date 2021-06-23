Депутаты городской думы Ростова-на-Дону скорректировали бюджет

Параметры бюджета скорректировали депутаты городской Думы Ростова-на-Дону

На прошедшем в донской столице заседании депутаты гордумы рассмотрели параметры городского бюджета и внесли соответствующие изменения в финансовый документ. Как рассказала замглавы администрации города - начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян, доходная часть бюджета увеличивается на 1 млрд 722,1 млн рублей, а расходная часть увеличивается на 1 млрд 737,1 млн рублей с соответствующим внесением изменений в финансовое обеспечение муниципальных программ. В общей сложности дефицит бюджета составляет 2 млрд 121,5 млн рублей, что соответствует нормам бюджетного законодательства.

В свою очередь, депутаты городской думы приняли решение о выделении из средств бюджета города 44,9 млн рублей на реагенты и расходные материалы для выполнения ПЦР-исследований на COVID-19 для КДЦ «Здоровье».

ДОРОГИ И ДЕТСКИЕ САДЫ

Также было принято решение направить дополнительные бюджетные ассигнования на ремонт грунтовых дорог (улицы Офицерская, Тульская, Борисоглебская, Кропоткина и др.), ликвидацию свалочных очагов в Октябрьском, Первомайском и Советском районах, благоустройство пешеходной зоны в сквере по пер. Университетскому, на мероприятия по предотвращению разрушения канализационного коллектора.

Кроме того, расходы бюджета учитывают и завершение строительства дошкольного учреждения в Х мкр. ЗЖМ, завершение капитального ремонта школы № 84, завершение строительства трех детских садов – одного в районе Ростовского моря и двух - в жилом районе «Левенцовский», приобретение медицинского оборудования, мебели и оргтехники после капитального ремонта детской поликлиники № 45.

Также часть средств городской казны направят на покупку 14 наркозно-дыхательных аппаратов для новорожденных, детей и взрослых в отделения анестезиологии и реанимации горбольницы № 20, 100 штук 3-секционных кроватей функциональных больным, длительное время находящимся на ИВЛ при COVID-19, медицинского оборудования для горбольницы № 1 им. Н.А. Семашко.

Депутаты большинством голосов внесли изменения в решение «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в гордуме обсудили, как помочь работающим школьникам. Депутаты предложили ввести налоговую льготу для того, чтобы увеличить квоту на работу несовершеннолетних граждан от 14 до 17 лет.

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