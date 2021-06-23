Подземелья в парке и донской «Стоунхендж»: какие места в Ростовской области удивят даже местных жителей

Подземные ходы были обнаружены в Аксае и Ростове. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Ростовская область славится интересными и живописными туристическими местами. Есть и менее популярные, многие из которых таят в себе богатую историю и много загадок. В "КП - Ростов-на-Дону" собрали ТОП-3 неизвестных и таинственных достопримечательностей.

ПОДЗЕМЕЛЬЯ КРЕПОСТИ

Многие ростовчане хоть раз бывали в парке 1 Мая на Большой Садовой. Но мало кто знает, что здесь, в центре города, сохранились старинные подземелья. В 1761 году здесь для защиты южных рубежей построили крепость Святого Димитрия Ростовского. Валы крепости убрали в середине 19 века. Осталась только часть редута — специального укрепления, на котором располагались пушки. В конце века возле редута решили сделать фонтан и разбить сад. Тогда-то рабочие и обнаружили подземные ходы.

Считается, что подземелье в парке находится под бассейном фонтана. Фото: Ростовская областная детская библиотека имени Величко.

Считается, что прямо под бассейном фонтана находится двухъярусное подземное помещение. А под аллеями парка — подземные ходы. На месте редута сейчас находится ротонда.

АКСАЙСКИЕ КАТАКОМБЫ

Более известны так называемые аксайские катакомбы, которые расположены в Мухуной балке — донском заповеднике. Считается, что их построили для военных на случай ядерной войны. Какое-то время здесь находился командный пункт Северо-Кавказского военного округа. В 90-е штаб забросили — теперь сюда приходят только диггеры и другие любопытствующие.

Ходят целые легенды о протяженности катакомб. Говорят, что подземные ходы соединяли Аксай с Ростовом и другими городами. Сейчас беспрепятственно пройти под землей можно только два километра. Остальные ходы замурованы и завалены и шлакоблоками.

Поблизости находится таможенная застава 18 века. С начала 90-х здесь работает Аксайский музейный комплекс. У заставы также есть подземные ходы, с которыми связана масса легенд и «страшилок». Самая известная из них гласит, что однажды один из сотрудников увидел в подземелье призрак девушки. После этого сюда потянулись десятки любителей острых ощущений, правда застать девушку никому из низ так и не удалось.

Подземные ходы были обнаружены в Аксае и Ростове. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

КАМЕНСКИЙ СТОУНХЕНДЖ

Долина камней находится в заброшенном хуторе Верхне-Сазонов, что в 15 километрах от Каменска-Шахтинского. В народе место прозвали донским Стоунхенджем, правда сходство с известным архитектурным памятником лишь отдаленное. Так, если сооружение в Британии состоит из кромлехов — поставленные полукругом продолговатые камни. В Верхне-Сазонове установлены менгиры — грубо обработанные камни, которые также установлены вертикально, но в какой угодно последовательности. Донские менгиры выстроены кругами и рядами.

Одна из версий гласит, что когда-то здесь обитали древние славяне. А долина камней была местом для совершения обрядов. Есть и мнение, что огромные камни — это то, что осталось от домов хутора.

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