Ростовский полицейский заплатил миллионы за восстановление в должности, а потом умер

Восстановиться в должности полицейский пытался почти пять лет Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ

Житель Ростова-на-Дону много лет бился за то, чтобы вернуться в профессию, но в результате он потерял деньги, здоровья, а затем – и жизнь.

Как рассказали в пресс-службе областной ФСБ, в 2015 году полицейского уволили со службы. Мужчина считал, что незаконно. Он отчаянно стремился вновь вернуться к своей работе. Вначале попытался решить «миром» вопрос с руководством, а когда из этого ничего не вышло, пошел по судам. Но в донской столице правосудие оказалось не на его стороне.

Экс-полицейский не собирался сдаваться. Мужчина решил добиваться своего в Верховном Суде РФ. Он нанял московского адвоката. Юрист заверил, что решит вопрос, но на особых условиях. Так, член столичной коллегии адвокатов заверил ростовчанина, что имеет «выход» на судью, который за деньги вынесет нужное решение.

Сумма «вознаграждения» оказалось немаленькой – два с половиной миллиона рублей. Экс-полицейский смог достать такие деньги и передал их своему защитнику.

Тем временем, сообщил источник в правоохранительных органах региона, постоянные стрессы из-за судов пошатнули здоровье мужчины. А «добило» его известие о том, что адвокат его просто обманул. Выяснилось, что никакому судье юрист не собирался передавать деньги. Всю сумму адвокат присвоил себе.

По словам источника в правоохранительных органах, ростовчанин написал заявление на адвоката, но справедливости так и не дождался. Мужчина, который жил в последние годы в постоянном нервном напряжении, умер.

Тем временем, уголовное дело, возбужденное в отношении адвоката по статье «Мошенничество», все же дошло до суда.

Как сообщили в пресс-службе областной ФСБ, его приговорили к шести годам, которые он должен провести в колонии строгого режима. Кроме того, два года ему запретили заниматься адвокатской деятельностью.

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