Ростовский полицейский год притворялся бандитом, чтобы вывести браконьеров на чистую воду

Масштабы промыслов группы браконьеров поражают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области полицейские на транспорте провели масштабнейшую операцию по задержанию банды браконьеров. Злоумышленники как минимум год орудовали на реке Маныч. Масштабы незаконного промысла поражали. Да и наглость горе-рыбаков тоже. Они сотнями килограммов незаконно вылавливали раков и зарабатывали большие барыши.

А за то, чтобы не стать фигурантами уголовного дела, отстегивали местному полицейскому немалые барыши: по 150 тысяч рублей в конверте каждый месяц.

Однако злоумышленники и не догадывались, что страж порядка работал под прикрытием. Год силовик притворялся, что заодно с браконьерами. А сам в это время собирал нужную информацию и улики, подготавливая почву для задержания.

И вот, когда все было готово, домой к подозреваемым нагрянули с обысками полицейские и бойцы Росгвардии. Улов оказался существенным: 900 раколовок, больше десяти километров рыболовных сетей, 12 металлических и резиновых лодок с моторами, неменьше 350 рыб разных пород и три с половиной тысячи раков

А еще обыски прошли там, где они продавали добычу. Там было изъято еще 52 килограмма раков.

- В настоящее время трое подозреваемых арестованы, в отношении остальных избирается мера пресечения, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СКФО.

В отношении мужчин уже возбудили уголовное дело по статье «Дача взятки», решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Если суд признает вину злоумышленников, они могут сесть в тюрьму на три года или заплатить штраф в размере одного миллиона рублей каждый.

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