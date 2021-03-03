Донские полицейские задержали двух мужчин, которые устроили охоту, не имея на это документов. Об этом стало известно, когда в полицию позвонил местный житель. Он рассказал, что в охотничьем угодье Придонское, что в Шолоховском районе, кто-то отстреливает европейских косуль. Силовики сразу же выехали на место происшествия.Оказалось, что в угодье паслась целая стая диких животных. Ее увидели местные жители, которые решили поживиться. Охотники устроили обстрел и погубили пять косуль. Их туши положили в машину и поехали в станицу. Видимо, браконьеры хотели продать убитых животных на мясном рынке.Но по дороге охотников, устроивших обстрел, не имея разрешительных документов, задержали оперативники.- Сумма причиненного материального ущерба составила 200 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД России по Ростовской области.Сейчас в отношении приятелей завели дело по статье «Незаконная охота». Если суд признает вину, то мужчины могут сесть в тюрьму на пять лет.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" писала о том, что из заказника \\"Горенский\\" украли верблюжонка. Малыш пропал на шестой день после рождения. Зоологи обратились за помощью в полицию. В результате расследования оперативникам удалось установить подозреваемого. Им оказался 30-летний житель соседнего района. Предполагаемый похититель признался, что животное он продал местному бизнесмену, у которого полицейские позже и нашли малыша. Оказалось, предприниматель даже не знал предысторию с похищением.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Охотники из других регионов едут на Дон за сурком байбакомА у местных популярен заяц-русак, на которого 5 ноября открывается сезон охоты (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!