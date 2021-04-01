Браконьеры, расходись: в Ростовской области стартовала весенняя «Путина-2021»

Полицейские будут активно пресекать браконьерство во время нереста рыб. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Весенняя операция по предотвращению разграбления природных биоресурсов началась 1 апреля и продлится до 31 мая

Во время «Путины» полиция вместе с другими контролирующими ведомствами будет препятствовать незаконному вылову рыбы: обеспечивать беспрепятственное движение рыбы к местам нереста - очищать нерестилища от браконьерских сетей и других орудий лова, а также находить и закрывать нелегальные цеха по переработке рыбной продукции.

Главное управление МВД по Ростовской области обращается к жителям региона и просит не оставаться равнодушными к экологической проблеме — незаконному вылову рыбы. Об фактах нарушения законодательства в сфере охраны водных ресурсов можно сообщить по телефону, указанному ниже.

Ранее «КП» писала, на каких водоемах Ростовской области и какую рыбу нельзя будет ловить до конца весны.

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