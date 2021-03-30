Сушим удочки: какую рыбу нельзя ловить в Ростовской области с первого апреля

Сразу на нескольких реках Ростовской области запретят вылов рыбы с 1 апреля. Это прописано в правилах рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, который утверждены приказом Минсельхоза России.

Где нельзя будет рыбачить, и какую рыбу нельзя ловить?

Запрет распространяется на все виды рыбы до 31 мая на реке Аксай и ее притоках — Тузлов, Грушевка, Ерик Караич, Черкасская с Махинским лиманом и Койсуг.

С первого мая по первое июня запрещено рыбачить на лодке в Цимлянском водохранилище — от плотины Цимлянской ГЭС и до железнодорожного моста. Под запрет не попадают рыбаки, которые будут ловить рыбу на берегу и только на удочку.

Также в регионе продолжает действовать полуторамесячный запрет на вылов судака — он продлится до 30 апреля. До конца апреля также нельзя ловить тарань и плотву в Азовском море, Таганрогском заливе, в Дону ниже плотины Цимлянской ГЭС с притоками, кроме реки Маныч.

Также с первого по 30 апреля под запретом у рыбаков кефаль (сингиль, лобан, остронос), а с 15 апреля по 15 июня забываем про рыбца.

В течение всего года запрещено ловить судака и берша в акватории Дона от плотины Цимлянского гидроузла и до устья, включая бассейны всех впадающих в этот участок притоков (кроме Весёловского и Пролетарского водохранилища на реке Маныч).

Напомним, согласно КоАП, нарушение правил вылова водных ресурсов влечет за собой штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Тем не менее, каждый год на водоемах региона попадаются браконьеры с многотонным уловом, которым приходится выплачивать многотысячные штрафы.