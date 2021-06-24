«Мы обязаны сделать их жизнь комфортной»: донские парламентарии обсудили проблемы детей с ОВЗ

Донские депутаты обсудили проблемы, касающиеся детей с ОВЗ. Фото: пресс-служба ЗС РО

Парламентарии Законодательного собрания Ростовской области всегда уделяли и уделяют большое внимание вопросам, связанным с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Именно этому было посвящено заседание круглого стола, прошедшее в минувшую среду, 23 июня. Дискуссию открыл председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Модератором встречи выступила председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по образованию, депутат Светлана Мананкина.

«СЛОЖИЛСЯ ПОСТОЯННЫЙ ДИАЛОГ С РОДИТЕЛЯМИ»

- К теме особенных детей, особенного детства у депутатов Законодательного собрания повышенный интерес. Данная проблематика в определенной степени не имеет старых корней. Эта тема последних нескольких десятилетий. Поэтому и законодательство в этой сфере, и практика его применения нуждаются в постоянном внимании и контроле. Ежегодно в Ростовской области прибавляется количество деток с ограниченными возможностями здоровья, в школах увеличивается число таких учеников. Система образования пытается справляться с потоком новых проблем. В целом, как мне кажется, проблематика решается достаточно успешно, но всегда есть ситуации, которые требуют тщательного анализа и предметного внимания. Ни одна проблема, с которой сталкиваются детки с ОВЗ и их родители, не должна оставаться без помощи и внимания, - обратился к собравшимся Александр Ищенко.

Председатель Заксобрания рассказал, что в регионе уже сделано для ребят с ОВЗ.

- Менее 5 лет назад ко мне на прием пришла мама ребенка с РАС. Ее желание было понятным и в то же время очень масштабным - получить для своего ребенка весь комплекс социальных и педагогических услуг. Я подключил для решения этих новых для меня задач депутатов и специалистов профильных министерств и ведомств. И постепенно у нас сложился постоянный диалог с родителями, который помогал преодолеть сложности и барьеры в жизни их детей.

Некоторые из вопросов были частными и решались оперативно. Но большинство из них носили системный характер. Это были проблемы оказания медицинской помощи особенным детям, их обучения в школах и детских садах, их социализации и творческого развития, - сообщил депутат.

После этой встречи под эгидой партии «Единая Россия» был создан проект «Особенное детство». Его участниками стали сотни людей. А вслед возникли и законодательные инициативы.

«НЕ ПОВОД ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ»

Так, парламентарии в своих обращениях в Госдуму и правительство России поднимали тему государственной поддержки детей с ОВЗ. Эти предложения нашли реальное практическое воплощение. Такой же позитивный отклик был получен на обращение в федеральные органы власти о введении бесплатного горячего питания для младших школьников и детей с ОВЗ. Сегодня эти категории детей получают горячее питание в полном объеме. А еще появились областные законы об увеличении подушевого финансирования для школ, где обучаются дети с ОВЗ, о дополнительных социальных гарантиях для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Недавно был принят областной закон, разрешающий обслуживание детей с ОВЗ без очереди в медицинских учреждениях. Это решение родилось как ответ на постоянные обращения на депутатских приемах родителей особенных детей.

- Однако это не повод почивать на лаврах. Все принимаемые нами меры становятся новой ступенькой к дальнейшему развитию этого глобального вопроса. Дети растут, из детских садов они приходят в школы, и в зависимости от диагноза ребенка возникают новые задачи. В каких-то школах есть ресурсные классы, а где-то их нет. Есть дети, готовые обучаться инклюзивно рядом со здоровыми детьми. А есть дети, для которых, к сожалению, такая форма обучения дискомфортна. В основном это дети с РАС. В этом году депутаты Законодательного собрания выделили 9 млн рублей на создание 9-ти ресурсных классов в разных муниципальных образованиях Ростовской области. А сегодня на заседании круглого стола в Законодательном собрании мы обсуждали проблемы обучения детей с ОВЗ в масштабе Ростовской области и отчасти в масштабе всей страны, - сказал Александр Ищенко.

НЕХВАТКА КАДРОВ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ

Подробно о проблемах, которые предстоит решать, сообщила Светлана Мананкина.

- Мы в Законодательном собрании стараемся простимулировать создание тех условий, которые требуются для особенных детей. Это и образовательные условия, и развивающие. Также речь идет и о социализации. Это очень многокомпонентная работа, потому что эти специальные условия ограничиваются не только элементарной доступностью тех или иных зданий или помещений и не ограничиваются тем вопросом, которым мы занимались очень детально, а именно – организация двухразового питания детей с ОВЗ. Это и специальные методические пособия, и специальное оборудование, и специальные помещения внутри простых школ, если мы говорим об инклюзивном образовании этой категории детей, когда они учатся вместе с остальными, - рассказала Светлана Мананкина.

По словам парламентария, речь идет об огромном наборе совершенно разнонаправленных действий, которые нужно предпринять, чтобы такой ребенок как можно быстрее социализировался.

- А это точно возможно. Ребенку с ОВЗ необходимо качественное образование, чтобы потом быть абсолютно состоявшимся и востребованным человеком. И тут, к сожалению, мы столкнулись с рядом проблем. Прежде всего это, конечно, кадровые проблемы. У муниципалитетов должна быть возможность нанимать тех специалистов, которые положены для таких детей в школах, - это и дефектологи, и психологи, и логопеды, и тьюторы, сопровождающие детей на занятия, в том числе детей с расстройством аутистического спектра. Проблемы здесь не только в том, что недостаточно средств. Этих специалистов просто нет на рынке труда. Таких узких специалистов не готовят в нужном количестве не только в Ростовской области, но и в целом в России. Этот клубок проблем нам предстоит разматывать. Мы это делаем поступательно, - подчеркнула Светлана Мананкина.

Александр Ишенко поддержал Светлану Мананкину.

- Нам необходимо расширять сеть ресурсных классов. А для детей, которые не могут учиться в школе и занимаются дома, нужно создавать дополнительные условия обучения. Мы готовы выйти с обращением к федеральным органам власти о включении тьютеров в список должностей с правом льготного педагогического стажа. Мы должны создать условия для обучения специалистов в лучших базовых вузах Ростовской области и России. Создать систему поощрения учителей, обучающих детей с ОВЗ. Подготовить соцработников, которые смогут помогать семьям, воспитывающим особенных детей. Мы должны думать о будущем, о том, что дети вырастут и должны получать среднее профессиональное и высшее образование. Для этого необходимо увеличить квоту для их поступления в вузы и сделать для них второе образование бесплатным, - сказал спикер Заксобрания.

По итогам заседания круглого стола были подготовлены рекомендации. Александр Ищенко заверил участников дискуссии в том, что Законодательное собрание Ростовской области примет самое активное участие в решении всех проблемных вопросов, которые обсуждались на заседании круглого стола.

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