«Проект может стать импульсом для других регионов»: на Дону стартовал второй этап архитектурного конкурса по разработке модульных домов культуры

Депутаты и профильные эксперты обсудили итоги первого этапа открытого архитектурного конкурса. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростовской области до 27 августа будет проходить открытый конкурс для архитекторов. Участники состязания предоставили проекты современных домов культуры как многофункциональных социокультурных центров, реализованных путем строительства мобильных зданий сборно-разборного типа.

О том, как проходит конкурс, рассказали депутат Государственной Думы РФ, первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ по культуре Александр Шолохов, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и информационной политике, депутат Светлана Мананкина, председатель донского отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский.

Как подчеркнул Александр Шолохов, вопрос необходимости строительства ДК остро стоит во всей стране, в Ростовской области в том числе существует такая проблема. Особенно остро в ДК нуждаются сельские территории.

Для того, чтобы определить, как будут выглядеть будущие центры притяжения детей, молодежи и взрослого населения, и был открыт архитектурный конкурс.

Его участниками стали специалисты в области архитектуры и проектирования – организации, мастерские, творческие и авторские коллективы, а также отдельные авторы. На первый этап конкурса было подано 55 проектов. До второго этапа дошли только 22 работы, из которых жюри выберет 12 проектов, наиболее соответствующих техническому заданию. Они войдут в так называемый короткий лист и пройдут глубокую предпроектную проработку.

УПОР – НА СЕЛО

- В значительной степени для села Дом культуры гораздо важнее чем для города, - рассказал Александр Шолохов. – Дело в том, что любой город обладает определенными возможностями жителей для выбора своего культурного досуга – это музеи, театры, цирк, если это большой город. Но на селе Дом культуры – это единственная точка, где человек может реализовать свои культурные запросы. Это определяет многоплановость того как должен выглядеть новый дом культуры. Поэтому, спасибо коллегам, было разработано очень серьезное техническое задание для конкурсантов. Постройка модульного Дома культуры гораздо дешевле, нежели ремонт или возведение капитального нового здания.

Кроме того, по словам депутата Государственной Думы, есть и другой момент. Так, проблема домов культуры, которые дошли до нас из 1950-60-х годов, не только в их физическом состоянии, а в зонировании, отсутствии возможности для современной работы.

- Классический Дом культуры того времени состоит из зрительного зала и, по коридорной системе, нескольких помещений для кружковой работы и администрации. Сегодня этого совершенно недостаточно, нужна многофункциональность. Необходима возможность размещения в Доме культуры и библиотеки, и лектория, и других, возможно, фитнес-зала. Надеюсь, с помощью конкурса нам удастся всё это учесть, - добавил спикер.

Депутат так же не исключил, что реализация проекта по созданию модульных домов культуры в Ростовской области может стать импульсом для развития подобной практики в других регионах по аналогии с тем, как субъекты Федерации переняли опыт Татарстана по постройке модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.

БОЛЬШИНСТВО УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА – МОЛОДЫЕ АРХИТЕКТОРЫ

В свою очередь, Председатель комитета донского парламента по образованию Светлана Мананкина рассказала, что 12 отобранных проектов разделят на три подгруппы по вместимости будущих домов культуры. Дальнейшая их проработка будет вестись в привязке к конкретным земельным участкам.

- В итоге мы будем иметь по четыре проекта разной вместимости: 50-100 мест, 150-200 мест и 250-300 мест. В задании заложено, что зрительный зал по потребности муниципалитета должен увеличиваться. То есть, если проектируется Дом культуры на 250 мест, проектировщик должен сразу представлять, что при переносе данного проекта в другой муниципалитет была возможность сделать зал на 300 мест. На втором этапе, помимо конкретных земельных участков муниципалитеты обеспечат закладку фундамента и подведение коммуникаций, - сообщила Светлана Мананкина.

При этом, по словам парламентария, в работе используют все отобранные проекты, однако вознаграждение получат только трое победителей.

Итоги конкурса подведут 27 августа. Конкурсанты, занявшие первое, второе и третье место получат денежное вознаграждение в 500, 300 и 200 тысяч рублей соответственно.

Кроме того, Светлана Мананкина анонсировала конкурс «зрительских симпатий», в котором смогут принять участие авторы проектов как отобранных, так и не вошедших в короткий лист. Победителя, который получит премию в 100 тысяч рублей, определит онлайн-голосование.

Председатель донского отделения Союза архитекторов России Алексей Полянский отметил, что большинство участников конкурса – это молодые архитекторы, но при этом каждый из них подошел к вопросу создания модульных домов культуры со всей серьезностью.

- Два ключевых термина: с одной стороны «культура», а с другой – «дом», они очень органично представлены в конкурсных проектах. То есть люди делали это как для себя, они создавали пространство, где им было бы интересно находиться, - отметил Алексей Полянский.

Отметим, что вопрос с домами культуры поднимался еще пять лет назад на съезде парии «Единой России». Он также обсуждался с главой государства на Совете по культуре при Президенте РФ пару лет назад. Есть поручение Владимира Путина о том, что этот вопрос нужно решить системно и комплексно.

- Я рад, что Ростовская область в этом вопросе является и зачинщиком, и реализатором первых шагов. Я искренне рассчитываю, что те шаги, которые мы будем делать, станут образцом для всей страны в решении вопроса обеспечения Домами культуры поселений, - говорил ранее Александр Шолохов.

Напомним, «КП-Ростов-на-Дону» писала о старте архитектурного конкурса. Подробности читайте здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Дону стартовал конкурс на разработку типового проекта модульного дома культуры

Эксперты рассказали, чего ждут от архитекторов (подробнее)