В Ростовской области участковый занял деньги у жителей подведомственного участка, а отдавать не стал

Ближайшие годы бывший полицейский проведет за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ремонтненском районе Ростовской области уже экс-полицейскиий еще во времена, когда он носил погоны, придумал незамысловатый способ получить дополнительный источник дохода. «Помощником» в этом деле стали связи участкового. Дело в том, что полицейский не один год работал на одной и той же территории. Поэтому неудивительно, что его на подведомственном участке знали многие.

Люди доверяли участковому и поэтому, когда он однажды начал просить у них денег взаймы, практически никто не отказал. Причем, суммы займа для глубинки были немаленькими – от 20 до 30 тысяч рублей. Правоохранитель рассказывал всем, что деньги нужны для решения личной проблемы, и клялся все отдать совсем скоро.

Но его «совсем скоро» затянулось вначале на месяц, потом – другой. А возвращать долги мужчина не торопился. Так и не дождавшись своих «кровных», местные жители пошли писать заявление в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ФСБ по Ростовской области, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следствие установило, что жертвами правоохранителя стали, как минимум, 10 человек. А общая сумма «дохода» составила примерно 250 тысяч рублей.

В пресс-службе региональной ФСБ уточнили, что суд приговорил бывшего полицейского к трем годам заключения в колонии общего режима.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что бывший полицейский из Ростова много лет бился за то, чтобы вернуться в профессию, но в результате он потерял деньги, здоровья, а затем – и жизнь. Но в донской столице правосудие оказалось не на его стороне.

Тогда мужчина решил добиваться своего в Верховном Суде РФ. Он нанял московского адвоката. Юрист заверил, что решит вопрос, но на особых условиях. Член столичной коллегии адвокатов заверил ростовчанина, что имеет «выход» на судью, который за два с половиной миллиона рублей вынесет нужное решение. Экс-полицейский передал деньги своему защитнику.

Тем временем, сообщил источник в правоохранительных органах региона, постоянные стрессы из-за судов пошатнули здоровье мужчины. А «добило» его известие о том, что присвоил миллионы себе. В результате бывший сотрудник полиции скончался, а юрист попал под суд за мошенничество.

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