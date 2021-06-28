Волчата из ростовского зоопарка вступили в модный клуб и стали героями фэшн-съемки

Волчатам исполнилось семь месяцев. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоосаде донской столицы всегда есть повод для радости. Так, на днях зоологи отметили День рождения трем волчатам. Им исполнилось два месяца. Как рассказали сотрудники зоопарка, малыши большую часть времени проводят на свежем воздухе. Их любимые занятия, как и у всех детей, - игры. При этом игрушкой иногда становится еда.

- Волчата даже могут подраться из-за куска мяса. Какие же дети не делят игрушки? – поделились специалисты.

А еще недавно у волчат появился модный покровитель. Под свое крыло хищников взял закрытый клуб по изготовлению эксклюзивных вещей. В честь этого события в зоопарке прошла фэшн-съемка. Ее участниками стали волчата и модель.

На видео оператор заснял, как стройная брюнетка идет вдоль вольера с животными. А волчата – за ней. Судя по всему, красивая девушка вызвала у маленьких хищников большое любопытство.

Кстати, модели тоже понравилось такое сотрудничество.

- Вначале директор зоопарка мне сказал: «Если вдруг волчата не выбегут и вы не сможете их сегодня увидеть, не расстраивайтесь, для нас очень важно обеспечить максимально комфортные условия жизни, поэтому создана большая территория и они ведут себя, как в естественной среде. Но через несколько минут они все уже были рядом со мной. Мурашки не успевали проходить, - рассказала участница съемки.

Теперь часть средств от проданной одежды будет идти на содержание волчат.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в зоопарке отметили День рождения белой медведице Айки. Ей исполнилось семь месяцев. За это время хищница превратилась из белого комочка в статную красавицу.

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