С Днем рождения, Айка! Рассказываем о самых ярких выходках белого медвежонка в Ростове-на-Дону

Айка сегодня отмечает День рождения. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В Ростовском зоопарке в среду, 26 мая, особый день! Питомице, которой гордятся зоологи, исполнилось полгодика. Белого медвежонка обожают не только сотрудники, но и посетители. Когда малышка не сидит в берлоге, то около вольера всегда собираются толпы детей и взрослых. При этом Айка стала звездой Интернета, видео с ее участием разлетаются по Сети как гогрячие пирожки.

Малышка появилась на свет 27 декабря прошлого года. Для донского зоопарка это событие стало уникальным. Впервые за 32 года в зоосаде в неволе родился белый медвежонок.

Кстати, даже глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем микроблоге в «Инстаграм» отметил это событие.

- Самка сразу проявила себя как ответственная мать. Впервые за всю многолетнюю историю зоопарка, медведица самостоятельно кормит малыша. Питаться материнским молоком медвежонок будет около двух лет, - написал тогда сити-менеджер донской столицы.

Айка сегодня отмечает День рождения. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Айка появилась на свет, весом всего в пятьсот граммов. Кстати, первые два месяца медвежонка видели только зоологи. И то по камере видеонаблюдения, установленной в берлоге.

В начале марта этого года мама Комета впервые вывела на улицу малышку. Это был неуверенный в себе маленький медвежонок, который ни на минуту не отходил от мамы. Но уже тогда проявилась главная черта характера косолапой – любопытство.

Так, на видео, на котором запечатлен первый выход в свет, видно, как малышка с любопытством разглядывает за стеклом посетителей. Затем прогулки по вольеру стали происходить все чаще и чаще. Айка крепла, а вместе с этим все больше проявлялся ее бесшабашный характер. Уже через пару месяцев она пыталась нырнуть в бассейн, хотя толком и не умела плавать.

Но рассудительная Комета строго следила за дочкой и вытаскивала ее за шкирку из воды.

КОГДА СМОГЛА ПОПЛЫТЬ!

Первые заплывы маленькая хищница делала вместе с мамой. А потом, когда Айка научилась уверенно держаться на воде, стала купаться самостоятельно. В бассейне мишка вытворяет настоящие кульбиты! Ныряет, плескается, в общем, ведет себя как все дети.

Иногда Айка дожидается момента, когда в бассейн спускается мама, и забирается к ней на спину. И взрослой солидной медведице ничего не остается, как плавать с дочкой на спине.

Айка также любит играть в футбол. В еераспоряжении два мяча – маленький красный и большой желтый.

- Она научилась не только хорошо плавать, но и нырять. Медведица бросает игрушки в бассейн, плавает с ними, а также самостоятельно достает инвентарь из воды, - отметили зоологи.

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