Ростовские зоологи рассказали о характере и вкусовых пристрастиях белого медвежонка

Айка, как и положена детям, любит шалости. Фото: зоопарк в Ростове-на-Дону

В зоопарке Ростова-на-Дону в конце ноября случилось радостное событие. Впервые за 32 года там родился белый медвежонок. Медведица вынашивала малыша в течение восьми месяцев. Малыш родился на свет весом всего около 500 граммов. Кстати, пол маленького хищника узнали лишь пару недель назад. Это оказалась девочка.

Пятимесячная малышка Айка не перестает радовать свою маму – солидную и сдержанную Комету, а также зоологов и посетителей.

Около стеклянной стены вольера с бассейном, в котором живет медвежья семья, всегда толпы посетителей. Оно и понятно – без умиления смотреть на игривую Айку просто не получится. То она плескается в бассейне, то забавляется с мячом.

Айка научилась плавать совсем недавно. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

ЛАКОМСТВО ДЛЯ МАЛЫШКИ

Как рассказали сотрудники зоосада, на днях Айка начала пробовать иную пищу, кроме материнского молока.

Особенно понравился малышке рыбий жир. Сейчас это ее любимое лакомство. Кстати, Айка – девочка темпераментная.

- Характер у первенца медведицы Кометы боевой и любопытный: малышка не может сидеть на месте и все повторяет за мамой, - прокомментировали в зоопарке.

Папа малышки, Айон, приехал в Ростов-на-Дону из зоопарка в Ижевске относительно недавно - в 2019 году.

К сожалению, Айка не всегда будет жить в донской столице. Как только малышка повзрослеет, ее переведут в другой зоопарк.

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