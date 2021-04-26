В ростовском зоопарке определили пол белого медвежонка

Айка любит плавать и играть. Фото: ростовский зоопарк.

Белому медвежонку из ростовского зоопарка исполнилось пять месяцев. В честь праздничной даты зоологи наконец ответили на главный вопрос посетителей. Специалисты рассказали, что детеныш — девочка.

В зоопарке уже выбрали малышке имя. Для этого сотрудники сложили первые буквы имен мамы и папы медвежонка — Айона и Кометы.

Айка будет расти с мамой два года. Фото: ростовский зоопарк.

— Знакомьтесь, наша гордость и любовь, первый медвежонок в истории зоопарка, который растет с самкой — Айка! — так представили детеныша в ростовском зоопарке.

Напомним, медведица Комета вынашивала детеныша восемь месяцев. Малышка Айка родилась в конце декабря 2020 года. Событие отнюдь не рядовое — это первый медвежонок, который родился в зоопарке за последние 32 года.

Почти полгода пол медвежонка оставался неизвестен. Зоологи не подходили к малышу, опасаясь его потревожить и напугать. Все это время детеныш почти не отходил он мамы. Сейчас Айка выросла, окрепла, научилась плавать и больше не боится людей.

Медвежонок уже успел вырасти и окрепнуть. Фото: ростовский зоопарк.

Полярный мишка пробудет в ростовском зоопарке еще два года. После этого Айку заберут у мамы и отвезут в другой питомник. Однако связано это не с жестокостью сотрудников, а с желанием сохранить искусственную популяцию белых медведей. По этой причине, например, сложилась пара Кометы и Айона. Будущее Айки решит союз зоопарков и аквариумов России.

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