Мишка - шалунишка: ростовские зоологи показали, что вытворяет малыш в берлоге

Белые мишки радуют радуются жизни и радуют посетителей. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Точкой притяжения для ростовчан несколько месяцев назад стал стеклянный вольер с бассейном и берлогой. В нем живут мама-медведица и ее малыш, пол которого пока не известен. Комета стала матерью в конце декабря. Это - первый белый медвежонок, родившийся в донской столице за последние 32 (!) года.

Вначале малютка находился в берлоге и посетители его видеть не могли. Теперь же медвежонок часто гуляет на улице. Он, как и положено детям, очень активный и немного балованный.

Мишутки любят водные процедуры. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Комете только и остается, что смотреть за малышом глаз да глаз. Мишка-то и дело норовит нырнуть в бассейн, чего Комета делать категорически не разрешает. Все водные процедуры – только под контролем мамы.

Кстати, зоологи установили камеру наблюдения и в закрытом домике – берлоге, где косолапая семья любит поспать. Недавно сотрудники зоосада обнародовали кадры оттуда. Ролик они опубликовали в своих соцсетях.

Мишутка играет. Правда, вместо мячика - кусок мяса.

- Иногда обед превращается в игру, когда медвежонок вместо трапезы предпочитает проверить свои силы. Кусок мяса оказался тяжелой ношей для детеныша, и, не долго думая, он предпочел поваляться в сене, пока мама отдыхает несколько минут, - прокомментировали видео зоологи.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что видео, на котором мама-медведица учит малыша плавать, «взорвало» соцсети.

На кадрах видно, как вначале животные вдвоем заходят в бассейн. Малыш осторожно плескается в воде и, судя по всему, ему это очень нравится. Однако на большие заплывы он еще не решается.

Кстати, мама и малыш часто обнимаются. Их нежности также попали на видео.

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