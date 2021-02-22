Обнимашки белого медвежонка с мамой в Ростовском зоопарке попали на видео

Медведица Комета впервые стала мамой в конце 2020 года. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Медведица Комета и ее двухмесячный малыш не перестают радовать все новыми кадрами. Сотрудникам Ростовского зоопарка удалось заснять трогательные объятия мамы и белого пушистика, который появился на свет всего несколько месяцев назад.

Малыш уже немного окреп и набрался сил. Ему, как и всякому ребенку, хочется играть и бегать. Медвежонок уже многому научился. Он взбирается на маму, как бы желая обнять, но это ему не всегда удается. Комета большим пониманием и любовью относится к малышу. Она то и дело сама нежно приобнимает непоседу.

Пока у белого медвежонка еще нет имени. Сотрудники зоопарка даже не знают его пол. Малыш круглосуточно находится под наблюдением мамы в специальном вольере. В это время глава семьи Айон живет отдельно и наслаждается жизнью.

Сейчас медвежонок с мамой кажутся особенно счастливыми. Но вскоре семейной идиллии придет конец. Малыша Кометы и Айона заберут. Решение обусловлено договоренностями со всероссийской организацией, благодаря которой он родился.

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