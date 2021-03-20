Самое милое видео дня: белая медведица учит малыша плавать в Ростовском зоопарке

Мама и малыш любят прогулки у воды. Фото: Ростовский зоопарк

Приятное видео из жизни белой медведицы опубликовали в сети сотрудники ростовского зоосада. На кадрах – мама выгуливает недавно появившегося на свет медвежонка. Затем, видимо, она решила научить малыша плавать. Эта процедура попала на видео. На кадрах видно, как вначале животные вдвоем заходят в бассейн. Малыш осторожно плескается в воде и, судя по всему, ему это очень нравится. Однако на большие заплывы он не решается.

Кстати, раньше медведица Комета не разрешала подходить малышу к бассейну даже близко.

- Теперь мама зовет его искупаться, но медвежонок сам не рискует заходить в бассейн. Иногда случаются незапланированные ситуации: излишняя энергичность приводят к коротким заплывам. Но обычно медвежонок ждет маму на берегу, подбегая к ней и целует, - рассказали зоологи.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что В Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 года. Папу малыша зовут Айон. Он приехал в Ростов-на-Дону только в 2019 году из Ижевского, но уже успел полюбиться Комете.

- Комета вынашивала малыша в течение восьми месяцев. Медвежонок родился на свет весом всего около 500 граммов, - рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в Instagram.

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