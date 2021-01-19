Новорожденного медвежонка, родившегося в ростовском зоопарке, планирует забрать у родителей. Это обусловлено договоренностями со всероссийской организацией, благодаря которой он появился на свет.Как объяснили \\"Комсомольской правде-Ростов\\" в пресс-службе городского питомника, еще в 2019 году молодой, белый медведь по кличке Айон прибыл в Ростов-на-Дону из Ижевска. На донской земле он познакомился с обворожительная самкой Кометой. Они сразу понравились друг другу, стали много времени проводить вместе, а через несколько месяцев, в ноябре прошлого года, у них родился малыш.Пополнение в паре белых медведей на территории ростовского зоопарка произошло впервые за 32 года. Неудивительно, ведь в неволе животным размножаться сложно. Так или иначе, но медвежонок появился на свет здоровым и очень активным. Сотрудники зоопарка отмечают, как быстро он растет и с интересом познает окружающий мир. К сожалению, пока нет возможности внимательно изучить его. Это сделают, когда ближе к весне мама выведет его на первую совместную прогулку. А сейчас он ни на шаг не отходит от нее: все время они проводят вместе в изолированном вольере. Папаша тем временем развлекается у себя, принимая водные процедуры на экстремальном морозе, - настоящий рай для белого медведя.Сегодня, 19 января, стало известно, что такая идиллия продлиться недолго. Уже через два года маленького медвежонка отберут у родителей и направят в другой питомник. В пресс-службе ростовского зоопарка объяснили нашему изданию такое решение так:- Пара Кометы и Айона сложилась по программе сохранения искусственной популяции белых медведей. Будущее малыша определят позже. Это решит союз зоопарков и аквариумов России.Стоит отметить, что посетители зоопарка и жители донской столицы уже успели полюбить маленького мишку. В социальных сетях питомника часто публикют ролики с его участием. Вот он пытается забраться на большую маму, а вот она гладит его по голове...Однако, по словам специалистов, чтобы люди и дальше могли наблюдать за этими удивительными животными, необходимо поддерживать их популяцию, пусть даже такими, казалось бы, жестокими методами.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 годаМедведица Комета стала мамой (подробнее)Рыбий жир и гимнастика: Как белый медведь Айон переносит ростовскую зимуОстальные его косолапые товарищи уже впали в спячку (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.