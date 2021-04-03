Медвежьи игры: в Ростовском зоопарке Комета с малышом вызвали умиление у посетителей

Комета и медвежонок играют в мячик. Фото: Ростовский зоопарк

Белая медведица по кличке Комета, ставшая мамой четыре месяца назад, ни на минуту не отходит от своего медвежонка. Она учит его плавать в бассейне, иногда - наказывает за непослушание, а еще – играет с ним.

Так, на днях посетители ростовского зоопарка стали очевидцами умилительной сценки – медведица и медвежонок вдвоем играли в мячик.

Возможно, Комете это занятие было не слишком по душе, но отказать в забаве своему ребенку она не могла.

В Ростовском зоопарке белый медвежонок родился впервые за 32 (!) года. Отцом медвежонка стал Айон. Он приехал в Ростов-на-Дону только в 2019 году из Ижевского зоопарка.

Но жених сразу приглянулся местной красавице Комете. Будущая мамочка вынашивала малыша в течение восьми месяцев. Медвежонок родился на свет весом всего около 500 граммов. Первое время детеныш был скрыт от глаз посетителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ростовском зоопарке строгая мама-медведица сурово обошлась с малышом, рискнувшим без нее забраться в бассейн

Комета слывет крайне трепетной и заботливой мамочкой (подробнее)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.