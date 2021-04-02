В Ростовском зоопарке строгая мама-медведица сурово обошлась с малышом, рискнувшим без нее забраться в бассейн

Мама-медведица довольно строго относится к шалостям. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Четыре месяца назад в ростовском зоосаде произошло долгожданное и радостное событие. Белая медведица по кличке Комета стала мамой. Впервые за 32 (!) года. Пара белых медведей стала родителями. Отцом медвежонка стал Айон. Он приехал в Ростов-на-Дону только в 2019 году из Ижевского зоопарка. Но жених сразу приглянулся местной красавице Комете.

Будущая мамочка вынашивала малыша в течение восьми месяцев. Медвежонок родился на свет весом всего около 500 граммов. Первое время детеныш был скрыт от глаз посетителей. Но потом вместе с мамой стал выбираться из вольера на улицу.

Эта парочка сразу же стала всенародными любимцами. Видео Кометы и сына то и дело появлялись в сети, собирая массу милых комментариев.

Сейчас медвежонку четыре месяца, он часто гуляет с мамой в открытом вольере. Ведет себя, как и положено детям, игриво и, иногда, не послушно.

Семья белых мишек полюбилась публике. Фото: пресс-служба Ростовского зоопарка

Так, Комета начала учить сына плавать, но при этом не разрешала медвежонку самому нырять в бассейн, только подпускала к бортику.

И вот на днях малышу, видимо, надоело быть во всем послушным, и он вопреки запретам прыгнул в воду. Но с Кометой, как оказалось, такие номера просто не пройдут! Строгая мама не церемонилась и вытащила медвежонка из воды за шкирку.

Эту ситуацию удалось снять на фото. Кадр вышел очень эмоциональным. По мордочке медвежонка видно, что ему не очень понравилось вмешательство родительницы в его водное пространство. Но поделать с этим малыш ничего, конечно же, не мог.

Кстати, Комета может быть не только строгой. Так, сотрудникам зоосада удалось снять на видео, как медведица и медвежонок обнимаются друг с другом.

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