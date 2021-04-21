Все время требует внимание мамы: в ростовском зоопарке показали медвеженка-непоседу

Зверек родился в ноябре прошлого года. Фото: ростовский зоопарк

Сегодня, 21 апреля, в Ростовском зоопарке показали очередное видео с маленьким белым медвежонком и его большой мамой. Малыш растет не по дням, а по часам. Он родился в ноябре прошлого года, но уже бегает и даже купается в бассейне. Одно остается неизменным - медвежонок, как и прежде, ни на шаг не отходит от Кометы. Сейчас она - его главный спутник во взрослую, самостоятельную жизнь.

В социальных сетях зоопарка показали умилительное видео, на котором мишка-непоседа изо всех сил пытается привлечь внимание мамы: он то игриво покусывает ее, то пытается взгромоздиться. При этом заботливая мать всячески подыгрывает ему.

Ролик был снят в вольере счастливой семейной парочки. На коротком видео видно, как малыш пытается залезть на маму и карабкается по ней, будто на вершину горы. Комета не против - медведица поднимает лапы вверх, аккуратно трогает медвежонка и прижимает его к себе. А тот норовит укусить ее, подловить, быть ловким и быстрым.

Мишка ныряет в воду под присмотром мамы. Фото: ростовский зоопарк

Но до мамы ему, конечно, еще далеко: она без труда угадывает, где окажется непоседа через секунду и следит, чтобы с ним ничего не случилось. Ответственная родительница понемногу стала разрешать медвежонку самостоятельно нырять в бассейн. Сначала заходит она, показывает ему, как правило держаться на воде. Только после этого окунается и малыш.

Отметим, что маленькому мишке скоро исполнится полгода. Его рождение стало настоящей сенсацией для ростовского зоопарка, ведь подобного пополнения не происходило несколько десятков лет. Как только медведь немного подрастет, его передадут в другой питомник для продолжения рода.

Фото: ростовский зоопарк

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