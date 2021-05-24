Баловство белого медвежонка в Ростове-на-Дону сняли на видео

Айка, как и положена детям, любит шалости. Фото: зоопарк в Ростове-на-Дону

В Ростовском зоопарке очаровательная питомица Айка все растет и крепнет. Она появился на свет в феврале. Событие отнюдь не рядовое — это первый медвежонок, который родился в зоопарке за последние 32 года.

И, как только малышка с мамой Кометой начала выходить из берлоги в стеклянный вольер, то сразу же стала точкой притяжения для посетителей. Впрочем, и сами сотрудники зоосада не прочь лишний раз понаблюдать за семейством косолапых. Потому что это очень милое и забавное зрелище.

А на днях зоологи сняли на видео, как Айка балуется и плескается в воде. На кадрах – малышка ныряет в бассейн сама, потом уже купается вместе с мамой. Причем, Айка так и норовит забраться на солидную Комету, чтобы та поплыла с пушистой и любимой ношей на спине.

Айка обожает водные процедуры. Фото: ростовский зоопарк

А еще Айка обожает играть с мячом и пластиковым буйком. Питается мишка пока материнским молоком, но хищник уже попробовал рыбий жир, который пришелся ему по душе.

Зоологи говорят, что характер у Айки боевой и любопытный. Она старается копировать повадки и привычки Кометы. Гулять Айка любит в первой половине дня и после обеда. К сожалению, в рамках программы, которая направлена на поддержание популяции белых медведей, медвежонка рано или поздно перевезут в другой зоопарк.

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