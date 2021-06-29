На видео попали забавные мартышки, разгадывающие сложную головоломку

В вольер мартышкам установили игрушку- загадку. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

В зоопарке Ростова-на-Дону красным мартышкам сделали шикарный подарок. Чтобы животные не скучали, им в вольер поставили деревянную игрушку – ребус. Устройство похоже на длинную узкую колбу, которую надо перевернуть для того, чтобы оттуда посыпалась еда.

- Внутри вертушки-головоломки — пророщенные зерна пшеницы и гороха, - рассказали в зоопарке.

Смотреть видеосюжет Мартышки разгадывают ребус

Специалисты также пояснили, что в семействе мартышек есть лидер – это самец Султан. Кстати, когда в вольере плавилась игрушка, он не стал подходить к предмету, а лишь наблюдал за попытками сородичей справиться с задачей.

Только попытки сородичей оказались тщетными. Но когда за дело взялся Султан, смог справиться с головоломкой с первого раза.

- Он легкостью решил этот ребус, - рассказали об успехах питомца зоологи.

Кстати, всю процедуру разгадывания ребусов снимали на видео. Когда ролик появился в интернете, он практически сразу набрал сотни лайков и столько же добрых комментариев.

Зоологи пояснили, что похожих активностей у животных в привычной среде обитания нет. В природе красные мартышки большую часть времени пребывают в поисках пищи: они роются в грунте в поисках пропитания.

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