«Этот тренд надо сломать»: Александр Ищенко обсудил с экспертами киберугрозы

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко стал участником выездного совещания, на котором говорили о противодействии киберугрозам. Фото: пресс-служба ЗС РО

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, депутат Александр Ищенко, стал участником выездного совещания, на котором говорили о противодействии киберугрозам и защите людей от мошенников. Встреча прошла в Москве в Центре киберзащиты Сбербанка.

Сотрудники финансовой организации рассказали участникам заседания о самых популярных способах мошенничества. Так, чаще всего злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками колл-центров финансовых структур, либо службами безопасности. Используют подменные номера телефонов.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В банке существует собственная система противодействия мошенничеству. Она работает на основе искусственного интеллекта, который в реальном времени принимает решение о принадлежности транзакций любого рискового события, поступающего в систему, к мошенническим. Большая работа проводится с клиентами по обучению противодействию мошенникам и использованию сервисов безопасности в мобильном приложении.

Еще один распространенный способ обмана в сети – так называемые фишинговые сайты. Некоторые из них имеют схожие доменные адреса с оригиналами.

Модератором выездного заседания, первый заместитель Председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова в свою очередь сообщила что сенаторы еще весной одобрили закон, призванный защитить данные россиян и их интересы в сети.

– На завершающем заседании весенней сессии Совета Федерации одобрен федеральный закон, который вводит обязательное требование к операторам мобильной связи и IP-телефонии о передаче только легитимного трафика и блокировке подменных номеров. Это будет касаться и звонков с «коротких» номеров, которыми пользуются отдельные банки, и SMS-сообщений. Таким образом, звонки с подменой номера вообще не должны будут доходить до вызываемого абонента. Это позволит в разы снизить количество мошеннических действий с использованием средств связи, – прокомментировала Ирина Рукавишникова.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Также, по словам сенатора, достаточно часто мошенники звонят своим потенциальным «жертвам» с реальных номеров, используют доверчивость и недостаток правовой грамотности граждан и вынуждают их сообщить персональные финансовые данные, в результате чего похищают денежные средства. Для борьбы с этим явлением нужно помнить три простых правила.

Первое правило – сотрудники банка никогда не буду просить по телефону сообщить ему персональные данные, связанные с оборотом карты, датой ее выпуска, остатком средств на счете, а также запрашивать пароль из SMS или написанный на обратной стороне карты трехзначный CVS-код, либо предлагать перевести средства на какой-нибудь «безопасный» счет. Им это строжайше запрещено.

Второе правило – сотрудники правоохранительных органов, а ими злоумышленники представляются довольно часто, никогда не будут проводить следственные действия, связанные с разоблачением мошенников, по телефону. Как и предлагать гражданам куда-то перевести их денежные средства.

Третье правило – если телефонный звонок с неизвестного вам номера касается ваших денег и вызывает у вас хоть малейшее подозрение, необходимо срочно прекратить разговор, самостоятельно перезвонить в банк по телефону «горячей линии», который указан на обороте каждой банковской карты.

Также банку и, по возможности, правоохранительным органам необходимо сообщить о самой попытке мошенничества и передать телефонный номер, с которого она была предпринята. Это поможет банкам и правоохранителям пополнять базу телефонных номеров, с которых совершаются мошеннические действия, блокировать эти номера, а также изобличить преступников.

УСТРАШАЮЩАЯ ДИНАМИКА

В свою очередь, Александр Ищенко выразил большую тревогу по поводу того, какие обороты набирает кибермошенничество.

- Бурное развитие цифровых технологий и сервисов привело и к бурному росту преступлений в этой сфере – новых видов преступлений. За семь последних лет число киберпреступлений выросло в 46 раз! В 2020 году по отношению к 2019 году – в 2 раза! Рост телефонного мошенничества за последний год составил 170 %. Этот тренд надо сломать, - рассказал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, депутат Александр Ищенко.

По словам донского парламентария, здесь есть два пути.

- Первый – тотальное внедрение самых прогрессивных технологий защиты во все интернет-сферы и организации, связанные с финансовыми онлайн-потоками. Второй – обеспечить соответствие цифрового аспекта законодательства последним технологическим реалиям, отразив в нем надежные механизмы правовой защиты граждан от киберпреступлений. Но эти два процесса, конечно же, должны развиваться в тесном контакте и взаимодействии. Поэтому нам было важно обсудить дальнейшие действия законодателей с лучшими специалистами киберзащиты. Скоро, в начале осени, будем обсуждать новые предложения в этой сфере и на площадке Законодательного Собрания Ростовской области, - отметил Председатель Заксобрания.

По данным специалистов, Россия является одной из самых кибератакуемых стран. Только в прошлом году на различные структуры было совершено свыше 120 тысяч виртуальных нападений. В пятерке лидеров также Германия, Китай, Бразилия и США. Ежедневно службы и программы защиты отражают тысячи кибератак.

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