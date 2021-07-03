Пешком постоит: что приходится выдумывать судебным приставам, чтобы должники платили алименты

Если должник по алиментам скрывает свои доходы, приставам приходится включать хитрость Фото: Иван МАКЕЕВ

Если отец не хочет платить алименты ребенку, он не будет их платить, правда, до поры до времени. Пока за него не возьмутся судебные приставы. Но что взять с того, кто якобы не работает? У него-то за душой ни гроша. В такие моменты донским судебным приставам приходится проявлять чудеса смекалки, чтобы нерадивые родители все таки вернули долги детям. Пару необычных историй поделились с «КП — Ростов-на-Дону» в управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.

НЕ ПРАВ БЕЗ ПРАВ

Так, у приставов Песчанокопского в работе оказалось исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребенка с одного из местных жителей. Мужчина давно не исполнял свои родительские обязательства и задолжал уже 430 тысяч рублей по алиментам.

Судебный пристав-исполнитель районного отделения, разумеется, известил должника о том, что он должен ребенку, но отец информацию услышал, но не усвоил и ничего делать не стал, хотя не раз обещал рассчитаться с долгами по алиментам.

Когда пристав в очередной раз пришел домой к должнику, чтобы напомнить о его родительских обязанностях, не застал его на месте. Добрые соседи не утаили, что мужчины дома сейчас быть не может — он же работает водителем. Следующий вывод — трудится горе-папаша без официального трудоустройства, а доход скрывает, потому что о его зарплате приставы не знают, и никаких отчислений ребенку не идет.

Как же «подтолкнуть» отца вспомнить о своем долге и вернуть долг в пользу ребенка? Приставу пришлось пойти на хитрость...

При очередном телефонном разговоре с должником, он попросил его прислать фото водительского удостоверения якобы для сверки данных. Когда уклонист от алиментов отправил снимок, тут же было вынесено постановление о временном ограничении его в специальном праве — управления транспортным средством.

И тут — чудеса: несмотря на свою занятость, должник уже на следующий день был в Песчанокопском районном отделении судебных приставов: наложенное ограничение ведь не позволяет ему работать. Дальше — еще интереснее: оказалось, что мужчина приехал на своем автомобиле. Приставы тут же арестовали имущество — автомобиль «Киа Рио» и передали в организацию, которая реализует транспортное средство.

Так что, если должник в назначенный по закону срок не оплатит задолженность по алиментам, то его рабочий инструмент — автомобиль — уйдет с молотка, а вырученные средства пойдут на погашение задолженности.

Часто о детях должники по алиментам "вспоминают", лишившись автомобиля или отправившись на общественные работы Фото: Евгения ГУСЕВА

ТРУД СДЕЛАЛ ИЗ ЧЕЛОВЕКА...

В Дубовском районе — другая история. Тут папа задолжал алиментов на 50 тысяч рублей. Местный судебный пристав также известил должным образом отца, но действий со стороны алиметщика не последовало. Приставам оставалось только вынести постановление о временном ограничении выезда за пределы страны.

В очередной визит домой к должнику судебный пристав составил в отношении отца протокол по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за неуплату средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей и направил документ для рассмотрения в суд.

Суд в свою очередь признал должника виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов. С этим постановлением пристав снова проведал уклониста от алиментов и вручил ему документ. Административное наказание предусматривало обязательные работы в хуторе Вербовый Лог. Нарушителю деваться было некуда: взял в руки метлу и отработал дворником положенное ему наказание — 60 часов. Об этом отчитались в администрации сельского поселения.

Главное — труд благотворно повлиял на человека, и теперь папа платит алименты на содержание ребенка.

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