Трагедия повторилась спустя три года: две малышки задохнулись в машине в Ростовской области

Обстоятельства случившегося выясняет Следственный Комитет региона Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Горе обрушилось на семью из Ростовской области. 3 июля, играя во дворе, здесь погибли два маленьких ребенка — задохнулись в машине. Этот случай ужасно напоминает аналогичный ему, который случился в регионе три года назад. «КП — Ростов-на-Дону» делится первыми подробностями шокирующей истории, о которой нам рассказали в Следственном управлении СК по Ростовской области.

ВЗРОСЛЫЕ НЕ СМОГЛИ НАЙТИ

Недаром утром 3 июля на все мобильные телефоны в Ростовской области пришло штормовое предупреждение от МЧС: сильная жара - до 37 градусов, в отдельных районах - до 40. Обычное для донского лета дело. Но жара, которая для региона даже экстремальной не считается, сделала свое дело.

Этим жарким днем в одном из дворов поселка Глубокий, что в Каменском районе, взрослые управлялись с делами, а две маленькие девочки — одна трех лет, а другой всего годик и восемь месяцев — играли.

В какой-то момент взрослые поняли, что дети пропали из виду, и начали их искать, но тщетно. Напуганные, взрослые вызвали на помощь спасателей. Приехали представители МЧС, МВД, медики.

Прибывшие на место специалисты отыскали малышек в машине, которая стояла во дворе. Правда, было слишком поздно. Девочки уже не подавали признаков жизни. Они просто перегрелись задохнулись в жаркой и душной машине, стоявшей на солнцепеке. Приехавшим медикам оставалось только констатировать смерть детей.

Малышек нашли лежащими на заднем сидении автомобиля. Фото: сайт газеты "Новость".

Следом к месту происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Им еще предстоит выяснить детали случившегося. А пока мы можем только гадать — пытались ли дети выбраться из машины или просто уснули в последний раз, когда их сморили жара и сон.

ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА И 10 ДНЕЙ

Трагедия в Каменском районе точь в точь напоминает историю 2018 года: тогда в одном из садоводческих товариществ Ростова-на-Дону, тоже в субботу, но 23 июня, в закрытом автомобиле от жары погибли тоже две девочки. Одной также было три года, а другой чуть меньше — полтора.

Тогда мама ребятишек уехала сдавать экзамены, оставив приглядывать за малышками 13-летнюю дочку. Старшая дочь уснула, а младшие забрались в отцовский автомобиль, что стоял на солнцепеке. Когда родители вернулись домой, то нашли тела двух дочерей, которые насмерть перегрелись в машине.

Еще до официального комментария правоохранительных органов, жители города начали активно обсуждать произошедшее в соцсетях. Фото: "Подслушано в Каменске-Шахтинском"

Медики не перестают напоминать, что оставлять детей в автомобиле одних, особенно летом, с выключенным кондиционером в жару, опасно для их здоровья и жизни. Перегрев и нехватка воздуха могут привести к гибели ребенка.

Уголовный кодекс на такой случай имеет статью «Оставление в опасности». За оставленного в машине ребенка нерадивый родитель или заплатит многотысячный штраф, или на год будет лишен свободы.

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