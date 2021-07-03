В Ростовской области утонули 59-летний отец и его 15-летний сын

Отец и сын приехали отдыхать на Павло-Очаковскую косу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К концу июня погода стала привычно жаркой для жителей Дона. А жара и каникулы ведут детей на речки, пруды, озера и к морю. И далеко не всегда такой детский отдых безопасен - июнь уже унес жизни трех несовершеннолетних на воде. Так, страшная история случилась на берегу Азовского моря: у Павло-Очаковской косы во врем купания погибли 59-летний мужчина и его 15-летний сын. "КП - Ростов-на-Дону" узнала в Следственном Комитете по Ростовской области подробности страшной истории.

НАШЛИ С РАЗНИЦЕЙ В ДВА ДНЯ

По данным следствия, 30 июня мужчина вместе с сыном приехали на любимое туристами место - Павло-Очаковскую косу в Азовском районе, чтобы искупаться. Ничего не предвещало беды, но в какой-то момент оба скрылись под водой.

В тот же день спасатели нашли тело мужчины в воде и продолжали поиски его сына. Тело подростка обнаружили спустя два дня, 2 июля, - сообщают в региональном Следственном Комитете.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

ЖАРА - ПОВОД БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ

С наступлением жаркой погоды в Ростовской области участились случаи гибели граждан в результате утопления в воде, - отмечают следователи.

Жителей и гостей Ростова просят отдыхать только на благоустроенных пляжах. Фото: управление по делам ГО и ЧС

Это уже третий случай гибели ребенка в воде с начала купального сезона в регионе. Так, в Ростове на диком пляже произошел первый случай, когда ребенок утонул. А в один день с гибелью отца и сына на Павло-Очаковской косе, 30 июня, в Белокалитвинском районе на реке Кундрючья утонул 13-летний мальчик, который пошел порыбачить. Обеспокоенные родители нашли на берегу вещи, а спасатели достали его тело из реки в тот же день.

Как показывает практика - и следователей, и спасателей, основными причинами гибели людей на воде становятся неумение плавать, употребление спиртного, нарушения правил поведения на воде и купание в необорудованных водоемах.

КОГДА ЛУЧШЕ НЕ КУПАТЬСЯ

Часто и состояние воды подводит, и эпидемиологи советуют в загрязненных водоемах просто не купаться. Так, в конце июня загрязнение водоемов выявили в 5 городах и 4 районах Ростовской области. Возбудителей вирусов не нашли, но 28,8% проб не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, 1,2 % - по паразитологическим.

- Наибольшее микробное загрязнение воды выявили в Ростове, Азове, Новочеркасске, Таганроге, Шахтах, а также в Азовском, Аксайском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском районах. Купаться в загрязненных водоемах не рекомендуется, - сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Всего на микробиологию проверили 226 образцов, еще 173 исследовали на наличие паразитов, 136 - на санитарно-химическое состояние. С помощью 6 проб оценили вирусологические показатели.

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