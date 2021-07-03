В Ростовской области 13-летний подросток утонул в реке

Вещи мальчика остались лежать на берегу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области в реке утонул 13-летний мальчик. Он пошел на реку порыбачить, но домой не вернулся. Об этом сообщает сайт "Перекресток".
Известно, что вечером 30 июня в хуторе Семимаячный, что в Грушево-Дубовском поселении, 13-летний мальчик пошел ловить рыбу на реку Кундрючья и не вернулся.
Родители пошли его искать, увидели на берегу вещи своего ребенка, но сами сына не нашли, и тогда обратились к спасателям. Около двух часов понадобилось, чтобы найти и достать из воды тело ребенка и передать его следственно-оперативной группе для проведения следственных мероприятий.
Спасатели в очередной раз напоминают родителям не оставлять детей без присмотра на водоемах.
Напомним, в тот же день на Павло-Очаковской косе утонули 59-летний отец и 15-летний сын.
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