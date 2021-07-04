На каких улицах в Ростове ограничат движение в июле

На какие улицы и в какие дни на личном автомобиле лучше не заезжать. Фото: сайт администрации Ростова

В июле не только асфальт плавится от жары, но и водители в пробках. Спровоцировать дорожные заторы может ремонт дорог, коммунальные работы, массовые мероприятия. Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города объявил, где в этом месяце будет осложнен проезд. Чтобы вы были в курсе проблемных мест, которые лучше объезжать, «КП — Ростов-на-Дону» сделал подборку участков, где в июле будет ограничено движение машин.

С ПЕРВОЙ ДЕКАДЫ

С 7 по 28 июля будет ограничено движение автомобилей по улице Волоколамской на участке от Шеболдаева до Волоколамской, 3б. Это связано с запланированным ремонтом газопровода.

С 7 июля по 1 декабря с 23.00 до 3.00 с учетом дорожной обстановки будет ограничено движение транспортных средств по улице Пойменной в створе железнодорожного путепровода через автодорогу по Пойменной в районе пересечения с Шоссейной. В эти месяцы запланирован ремонт путепровода.

СО ВТОРОЙ ДЕКАДЫ

С 11 июля по 11 октября ограничат проезд на 2-й Краснодарской на участке от дома 129/1 до 145/3. Здесь будут капитально ремонтировать водопровод.

С 15 июля до 1 сентября ограничат движение транспорта по Халтуринскому переулку на участке от Мечникова до Малюгиной — здесь ожидается ремонт дороги.

С 17 июля по 17 августа проезд будет ограничен по Халтуринскому от Шаумяна до Социалистической. Это связано со строительством многоэтажного дома.

С ТРЕТЬЕЙ ДЕКАДЫ

С 20 июля по 20 августа движение транспортных средств ограничат по проспекту Шолохова в створе дома № 262. Здесь проведут ремонт газопровода.

С 22 июля по 30 сентября будет ограничено движение на период въезда и выезда строительной техники на проспекте Соколова от Варфоломеева до Соколова, 92, и по Варфоломеева от Соколова до Чехова. Здесь строится дом.

С 22 июля по 1 сентября будет ограничен проезд по улице Казахской, а также по улице Нариманова на участке от улицы Погодина до Марксистского переулка и от проспекта Михаила Нагибина до улицы Мартовицкого. В эти же сроки ограничат движение по улице Вавилова от проспекта Королева до Таганроской улицы, и от Дачной до Шеболдаева. А по переулку Доломановскому — от Текучева до Мечникова.

31 июля в Ростове запланирован велопробег. С 8.00 до 12.00 поэтапно, по ходу движения колонны, движение будут ограничивать на маршруте по улице Менжинского (проходная «Ростсельмаша», по проспектам Сельмаш и Шолохова, Театральному проспекту, улице Большой Садовой, Ворошиловскому проспекту, съезду на улицу Левобережную и далее по проспекту Ворошиловскому, по Большой Садовой улице и до Театральной площади.

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