Сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света на следующей неделе: список улиц, где пройдут отключения

Самые массовые отключения назначены на среду, 6 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростов на следующей неделе ожидает массовое отключение света. Это связано с плановыми техническими работами, которые проводят электрики. Список улиц, где не будет света, обозначили в ростовских городских электросетях «Донэнерго».

В понедельник, 5 июля, в дневные часы без света останутся дома в переулках Жлобинский, Молодогвардейский, Краснофлотский, Глиссерный, Шефский спуск, Защитный, Моторный и на улицах Магнитогорская, Искусственная, Трудящихся, Содружества

Во вторник, 6 июля, отключения электричества будет на улицах Кагальницкая, Тюхряева, Рябышева, Вити Черевичкина, 34-я линия, 36-я линия, 38-я линия, ул. 26 июня, Лесозащитная, Печорская, Брянская, Дундича, Онежская, Двинская, Волжская, Борковского, Щевцовой, Невская, Панфиловцев, Победы, Космодемьянской, Ижевская, Арзамасская, Можайская, 1-я Грамши, 2-я Грамши, Магнитогорская, 3-я ноябрьская, Курская, Добровольского, Пацаева, бульвар Комарова, улица Вятская, переулки Туапсинский, Сочинский, Адлерский, Армавирский, Моздокский, Жлобинский, Урицкого, Беломорский, Красногорский.

В среду, 7 июля, подачу электроэнергии временно прекратят в некоторых домах на улицах Шоссейная, 27-я линия, 29-я линия, 31-я линия, Сарьяна, 2-я Пролетарская, Заводская, Магнитогорская, Пржевальского, по переулку Урицкого, на улицах 339-й Стрелковой Дивизии, Благодатная, Малиновского, Еременко, Донская, Шатурская, Волгостроевская, Кржижановского, Марины Расковой, Герцена, Якуба Колоса, Владиленская, Двинская, Абаканская, 26 июня, Пушкинская, М. Горького, по переулкам Соборному, Гельца, Халтуринскому, Островского, проспектам Буденновскому и Космонавтов.

В четверг, 8 июля, днем не разогреть воду в электрочайнике на улицах 13-я линия, 15-линия, Советская, Волгодонская, Промежуточная, Фестивальная, Осипенко, Московская, Тургеневская, Станиславского, Днепропетровская, Брестская, Белорусская, Украинская, Вятская, на проспектах Стачки и Космонавтов, по переулкам Семашко, Иртышский, Пронский, Свирский, и на цветочном рынке.

В пятницу, 9 июля, отключат свет на улицах Станиславского, Тургеневской, Баумана, по переулкам Соборный и Семашко, на Центральном рынке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На каких улицах в Ростове ограничат движение в июле

Публикуем подробный график со всеми улицами и датами (подробнее)