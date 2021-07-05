Работал с размахом: теплицы с коноплей нашли полицейские во дворе у дончанина

Мужчина развернул теплицы прямо у себя во дворе. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

Житель Мясниковского района Ростовской области, 32-летний мужчина, несмотря на статус безработного, отнюдь не бедствовал в материальном плане. Как выяснили оперативники, финансовой стабильности в жизни дончанин добился благодаря незаконному бизнесу.

По версии следствия, подозреваемый продавал марихуану. Причем, он организовал «производство полного цикла». У себя во дворе растениевод развернул две солидные теплицы, которые по качеству и оснащению могли бы дать фору тем, что стоят в фермерских хозяйствах. Вот только выращивал дончанин в них не помидоры и огурцы, а коноплю.

В теплицах росли почти сто кустов конопли. Фото: пресс-служба ГУ МВЛ по Ростовской области

- В результате обыска домовладения сотрудники полиции обнаружили две оборудованные теплицы, оснащенные лампами и приборами для культивирования, - рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

О том, чем занимается мужчина, стало известно после того, как он продал местному жителю 11 граммов марихуаны. Именно после этого в дом наркоторговца и нагрянули с обысками.

Кроме двух теплиц, в которых росли сто кустов конопли, силовики нашли у злоумышленника также спрятанные наркотики, расфасованные в полимерные пакеты и приготовленные для дальнейшей продажи. Общий вес запрещенного вещества составил полтора килограмма.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, покупателей продавец искал в интернете.

Сейчас он задержан. В отношении подозреваемого завели дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Если суд признает вину подозреваемого, он может сесть за решетку на 20 лет.

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