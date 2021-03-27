Наркотики нашли в крови водителя, протаранившего «Горизонт» в Ростове

Водитель едва не залетел в помещение ТЦ. Фото: УГИБДД России по РО.

Стали известны результаты освидетельствования водителя, протаранившего «Горизонт» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ротсовской области.

— В крови водителя обнаружены наркотические вещества, — пояснили в ведомстве.

В отношении нарушителя составили протокол по статье «Управление транспортом вводителем, находящимся в состоянии опьянения».

Напомним, инцидент произошел днем 24 марта на проспекте Михаила Нагибина. Водитель «Тойоты» врезался в ТЦ "Горизонт", едва не залетев в помещение. При этом сначала машина залетела на ступеньки перед зданием, после чего автомобилист снова нажал на газ. Машину остановили только прочные двери торгового центра. К счастью, в этот момент возле "Горизонта" было не так многолюдно. В результате ДТП никто не пострадал, охранники отделались легким испугом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"С ветерком!": В Ростове водитель на иномарке залетел в "Горизонт"

Автомобилист чудом не сбил статую "Бэтмэна", а после врезался в главный вход торгового центра. (Подробности)