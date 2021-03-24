"С ветерком!": В Ростове пьяный водитель на иномарке залетел в "Горизонт"

В Ростове водитель внедорожника въехал в торговый центр.

Сегодня, 24 марта, в Ростове-на-Дону произошло курьезное дорожно-транспортное происшествие. 36-летний водитель за рулем новенькой "Тайоты" решил не тратить время на парковку и прямо на своем джипе чуть было не залетел в торговый центр.

Нежданного гостя остановили только прочные двери. Скорее всего, мужчина, находясь на дороге вблизи "Горизонта", не справился с управлением и выехал на ступеньки, предназначенные только для пешеходов. На этом его путешествие по местам, куда еще не "ступали" колеса машин, не закончилось.

А после врезался в главный вход торгового центра. Фото: УГИБДД России по РО

Нажав на газ, он "полетел" дальше: сначала чудом не сбил статую "Бэтмена", охраняющую торговый центр, ошарашил заскучавших охранников и приземлился на коврике у автоматических дверей. Люди, выходящие в этот момент на улицу, вспомнили, что в "Горизонте" есть и другие, более безопасные, пути наружу.

Автомобилист чудом не сбил статую "Бэтмэна". Фото: УГИБДД России по РО

Вскоре на место прибыли сотрудники ДПС. Инспекторы зафиксировали аварию и решили узнать у водителя, как он умудрился перепутать проезжую часть с пешеходной зоной. По предварительной информации регионального У ГИБДД, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

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