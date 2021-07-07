«Жену и консервы оставить дома»: Рыбацкие приметы, которые точно сработают

Рыбак из Волгодонска Виктор Адининсков рыбачит лет с пяти. Фото: Личный архив героя публикации

Люди привыкли думать, что рыбаком может быть мужчина. Хотя еще раньше, во времена казачества, встретить удящую казачку было нормальным явлением. В наши дни это уже редкость. Но с недавнего времени все больше за ловлей рыбы можно встретить и рыбачек. Тенденция на женскую рыбалку набирает обороты. А в спортивной рыбалке появилось даже женское направление.

КОТ С БАНКОЙ РЫБЫ НА ГОЛОВЕ

Ростовчанка Марина Хохлачева увлеклась рыбалкой в детстве. Любовь к ловле рыбы девочке привил ее отец, который всегда брал малышку с собой порыбачить. Он терпеливо учил Марину привязывать крючки, делать поплавки из гусиного пера, лить из свинца грузила для закидушек и прочие необходимые рыбацкие вещи.

Когда юная рыбачка Марина едва полюбила удить, то перед ней сразу же начались испытания на прочность к любимому делу.

Будучи подростком, Хохлачева отправилась с друзьями половить рыбу. Детвора взяла с собой большую банку, чтобы складывать туда свой улов.

- Вот так однажды вернувшись с уловом в несколько небольших рыбок, я оставила банку около летней кухни и убежала гулять на улицу, - вспоминает она. - Вечером за семейным ужином наша бабушка поведала следующую историю. Управляясь дома по хозяйству, она услышала странные звуки, напоминающие мяуканье и обнаружила нашего рыжего кота, который бегал по двору с банкой на голове и истошно орал. Этот наглый кот перевернул банку с рыбой, съел выпавшую.

В итоге, чтобы достать ту рыбу, которая осталась в банке, он просунул голову в отверстие. По шерсти все прошло на ура, а вот назад - никак!

- Почему-то бабушка не смогла снять банку, может, кот не давался в руки, но об этом истории умалчивает, - улыбается собеседница. - Бабушка взяла палку, которой я играла в городки, и разбила ею банку, освободив кота. Правда, кот появился дома только через два дня.

Мужчина поделился рецептом изготовления самодельной удочки. Фото: Личный архив героя публикации

«НЕ ЖЕЛАЙТЕ РЫБАКУ УДАЧИ»

А вот рыбак из Волгодонска Виктор Адининсков рыбачит лет с пяти. Знает о рыбалке все до мелочей. Мужчина поделился рецептом изготовления самодельной удочки, когда под рукой вдруг ничего не оказалось.

- Для начала нужно найти дерево, - научает он. - Потом ищем более-менее ровную ветку, зачищаем ее, даем время подсохнуть, чтобы наша удочка была легкой. И вуаля! Она почти готова. А за поплавок вполне сойдет гусиное перо.

Но такая самодеятельность по вкусу придется сельским жителям, а городским обитателям все же стоит прикупить удочку.

Волгодонской рыбак утверждает, что во время ловли большую роль играют не столько знания, сколько опыт и навыки, как приметы и суеверия. А чтобы удачно все прошло, нужно сделать целый обряд.

- Первым делом - не желайте рыбаку удачи, - говорит собеседник. - Если вы пожелали рыболову удачи, то велика вероятность, что он останется без улова. Поэтому, если хотите, чтобы ваш рыбак принес домой рыбу, следует перед дорогой ему сказать: «Ни хвоста, ни чешуи». И тогда, наверняка, богатый улов обеспечен.

Секретами и ритуалами удачного улова поделился рыбак со стажем. Фото: Личный архив героя публикации

«СИЛИКОНОВЫХ РЫБОК ЛУЧШЕ НЕ МЕНЯТЬ»

Следующим шагом на пути к успешному улову является отсутствие консерв. В рыбацком мире считается, что нельзя брать с собой рыбные консервы для перекуса, иначе не будет клева.

- Когда уже собрались забрасывать удочку, поверьте в приманку, - делится лайфхаками Виктор. - Лишним не будет. Многие рыбаки в качестве приманки используют силиконовых рыбок. В этом случае лучше ловить на одну и туже игрушечную рыбку. Тогда точно сработает.

Виктор рассказывает, что среди его единомышленников бытует такое мнение - на рыбалку нельзя брать жену. Ведь она только несчастья принесет. Но волгодонец с этим в корне не согласен.

- С этим я поспорю. Жену не только можно брать, но и нужно - хотя бы изредка - и вовлекать в рыбалку. Ведь будущую супругу нужно выбирать по своему увлечению. А рыбаки - люди причудливые, не каждая с нами уживется, - улыбается рыбак.

К слову, буквально через несколько дней, 10 июля, на реке Большая Куберле пройдет рыболовный фестиваль. Рыбаки будут соревноваться не в количестве пойманной рыбешки, а в ее весе. Тот, кому посчастливится выловить самую тяжелую рыбу, получит специальный приз.

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